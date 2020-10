Entidades pro Derechos Humanos piden al Juzgado volver a cerrar el CIE de Barcelona

Tras el contagio de un interno piden "espacios adecuados y alternativos" para cumplir la cuarentena

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre per la Defensa Drets Humans Irídia y la fundación Migrastudium han presentado este viernes un escrito al Juzgado de Instrucción de Barcelona en funciones de control del CIE de la Zona Franca, en el que piden al juez cerrar el centro "para preservar la salud de los internos y los funcionarios" ante el aumento de contagios de coronavirus y después de que un interno ha dado positivo esta semana.

El escrito, consultado por Europa Press, también pide al juez que "ordene al Ministerio del Interior la búsqueda de espacios adecuados y alternativos al CIE" para los internos que den positivo en Covid-19 o sean contacto estrecho de una persona con la enfermedad para que puedan cumplir la cuarentena.

Irídia y Migrastudium sostienen que "los CIE no reúnen las condiciones necesarias para garantizar las medidas de seguridad sanitaria vigentes", y apelan a resoluciones de los juzgados de control de los CIE de Murcia y Las Palmas de Gran Canaria en las que han acordado condiciones para el internamiento de migrantes, como limitaciones de aforo y la orden de cerrar el CIE si hay algún interno contagiado.

En rueda de prensa este viernes frente al CIE de la Zona Franca, el abogado de Irídia Andrés García ha criticado que "no se pueden garantizar las condiciones sanitarias en el CIE dado que las celdas son colectivas, los espacios son colectivos y no está dentro del sistema de sanidad pública", y ha cuestionado que los internos en contacto con un positivo no puedan aislarse y cumplir la cuarentena.

Desde SOS Racisme, Gemma Ferreón ha reclamado el cierre inmediato de todos los CIE, y ha tachado de "intolerable que sigan abiertos en un contexto de pandemia donde no se pueden asegurar las condiciones sanitarias".

El portavoz de Regularización Ya Lamine Sarr ha criticado la falta de información sobre las condiciones en del centro, y ha alertado de que aumentará a la vez que las cifras de contagios crecen en toda España: "Por eso exigimos al Gobierno que cierre los CIE y deje en libertad a todas las personas que están aquí y no han hecho ningún otro delito que ser un inmigrante".

Por parte de Tanquem el CIE, Mercè Duch ha reprochado que desde el 6 de octubre se ha internado a 80 personas en el CIE de Barcelona, y también ha lamentado la falta de información sobre la situación dentro: "En otros centros del Estado están habiendo huelgas de hambre, protestas de los internos... De lo que está pasando dentro del CIE de Barcelona no tenemos ni idea porque no se permite hacer visitas y no tenemos ninguna información".