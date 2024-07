Entidades de Vallcarca critican la "inacción" del Ayuntamiento de Barcelona ante el barraquismo

El consistorio asegura que trabaja "a todos los niveles"



BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las entidades vecinales y sociales del barrio de Vallcarca, en el distrito de Gràcia de Barcelona, han criticado la "inacción" del Ayuntamiento ante la situación de barraquismo en el barrio.

En una rueda de prensa este jueves después de que representantes de Som Barri, Heura Negra, Assemblea Llibertària de Vallcarca y el Sindicat d'Habitatge de Vallcarca y residentes en los asentamientos se hayan reunido con el consistorio para abordar la situación, han pedido "soluciones sociales" para las 70 personas que viven en estos asentamientos.

En declaraciones a los periodistas, una miembro de la entidad Som Barri y asistente a la reunión ha lamentado que el Ayuntamiento no les ha dado "ninguna alternativa que no sea que no pueden garantizar que en meses, semanas o días habrá un desahucio".

EL AYUNTAMIENTO

Por su parte, fuentes municipales consultadas por Europa Press han asegurado que el Ayuntamiento trabaja "a todos los niveles" en la intervención social para conseguir la vinculación de las personas que viven en condiciones precarias y por el vecindario del barrio, textualmente.

También han explicado que trabajan en la creación de nueva vivienda protegida, la urbanización del Parc Central (ahora en el proyecto ejecutivo) y la transformación del barrio.

PLAN DE ERRADICACIÓN DEL BARRAQUISMO

En la reunión, las entidades también han presentado al consistorio un Plan Integral de Erradicación del Barraquismo, del que "no han querido coger (el Ayuntamiento) ni las migajas".

En él, reclaman mejorar las condiciones residenciales y las oportunidades laborales, así como sensibilización y lucha contra la discriminación.