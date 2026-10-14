ERC celebra la decisión del Tribunal de Cuentas y pide la aplicación integral de la amnistía

Archivo - El abogado, Rafael Entrena Fabré (i), a su llegada a la audiencia previa sobre el 'procés' en el Tribunal de Cuentas, a 16 de diciembre de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

ERC ha celebrado este miércoles la decisión del Tribunal de Cuentas de amnistiar a los encausados por presunto desvío de fondos para el 1-O, entre ellos el presidente del partido, Oriol Junqueras, y el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y exige la aplicación inmediata e integral de la ley en todas las causas pendientes.

"Es una buena noticia, esperada desde hace demasiado tiempo, para las 35 personas aún afectadas por esta causa, entre las cuales hay personas vinculadas a ERC como Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, entre otros", destacan en un comunicado.

Según los republicanos, esta causa ha durado muchos años y ha conllevado "una amenaza sobre el patrimonio de los encausados y sus familias y un sufrimiento que, por sí mismo, ya ha supuesto una condena anticipada".

Además de agradecer el apoyo y la solidaridad recibida, destacan que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), "no había justificación para seguir posponiendo" la aplicación de la amnistía.

CAUSAS PENDIENTES EN EL TSJC

Tras insistir en que la amnistía debe aplicarse al resto de causas abiertas, puntualizan que siguen pendientes de que se resuelva la del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, y el exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, por la organización del 1-O.

"No puede quedar nadie fuera de la amnistía. Hay que acabar con la represión, restituir todos los derechos políticos de las personas represaliadas y permitir el retorno de los exiliados", subrayan.

CALIDAD DE LA DEMOCRACIA

Para los republicanos, la aplicación de la amnistía "ya no es sólo una cuestión antirrepresiva, es también una prueba para la calidad de la democracia española".

"Los tribunales, una vez ya se ha pronunciado el máximo órgano, el Tribunal Constitucional, no pueden dilatar la anomalía democrática que ha sido esta represión sin límites. La amnistía se debe aplicar. A todo el mundo. Y sin más dilaciones", zanjan.