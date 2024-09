El escritor Manuel Baixauli: "La influencia de los padres se ha reducido mucho por la tecnología"

Publica 'Cavall, atleta, ocell', que aborda las relaciones paternofiliales



BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor y pintor valenciano Manuel Baixauli ha abordado la complejidad de las relaciones paternofiliales en la novela 'Cavall, atleta, ocell' (Periscopi), y ha considerado: "La influencia de los padres se ha reducido mucho por la tecnología".

En rueda de prensa este miércoles, Baixauli (Sueca, 1963) ha remarcado que se trata de un libro escrito desde la perplejidad y la estima, y ha remarcado que en la actualidad los padres se encuentran "desconcertados".

"No sabría dar ningún consejo a nadie para educar a los hijos", ha subrayado Baixauli, ejemplificándolo con un símil ciclista en el que la tecnología está escalando el Tourmalet y se ha escapado, y el resto va detrás con la lengua fuera.

'Cavall, atleta, ocell' retrata la historia de Alapont, un carpintero humilde y perfeccionista, que observa con preocupación la deriva de su hijo, Arístides, que acaba de entrar en la adolescencia.

Ha afirmado que, como en las tragedias griegas, los dos protagonistas de la novela tienen razón: el hijo se siente oprimido por la vida en el pueblo y un padre con una actividad tan rutinaria, y el padre tiene la visión de que el hijo está malgastando su vida.

Baixauli ha remarcado que la chispa que le hizo adentrarse en la historia fue una conversación que observó hace años entre un padre y su hijo de 10 años en la cafetería de un museo, en el que el menor mostraba mucho interés por las obras y el padre lo miraba con una "estima inmensa".

LA VIDA, "RICA EN CONFLICTOS"

Ha afirmado que sus obras parten de una anécdota pero que no hace autoficción porque le gusta imaginar: "No hay hechos espectaculares, es la vida cotidiana. Cualquier vida es rica en conflictos, no es necesario adulterarla", ha subrayado.

Pese a no hacer autoficción, Baixauli ha afirmado que siempre hay una parte autobiográfica en sus libros, sobre los lugares en los que ha vivido, y ha añadido: "No escribo de personajes si no los he conocido de alguna manera", ha resaltado, remarcando que sus libros son como ramas de un mismo árbol.

Baixauli ha remarcado que en esta ocasión ha optado por una historia lineal no por "construcciones laberínticas" como en novelas anteriores, aunque ha bromeado que luego se complica.