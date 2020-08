Un estudio resuelve uno de los misterios del cáncer a través de la epigenética

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores liderado por el director del Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, el doctor Manel Esteller, ha resuelto uno de los misterios del cáncer al desvelar que en las células cancerosas se inactiva epigenéticamente --de forma hereditaria-- la proteína que genera el nucleótido 'Y', originando tumores, ha explicado el instituto en un comunicado este miércoles.

Se trata de un estudio que ha publicado la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y que da respuesta a un misterio de 1975, cuando los primeros descubrimientos sobre las alteraciones del material genético en los tumores identificaron un ARN encargado de llevar un aminoácido para construir las proteínas (ARN de transferencia) que le faltaba el nucleótido 'Y'.

"Hemos demostrado que el silenciamiento epigenético del gen TYW2 es la causa de la pérdida del esquivo nucleótido 'Y", ha explicado el doctor Esteller en el artículo, y ha añadido que este bloqueo epigenético ocurre principalmente en el cáncer de colon, de estómago y de útero.