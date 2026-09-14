Fallece la pastora más longeva de Catalunya, Marina Vilalta, a los 99 años

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga; el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la pastora premiada con la Creu Sant Jordi 2022, Marina Vilalta - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

GIRONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pastora en activo más longeva de Catalunya, Marina Vilalta, ha fallecido la noche de este domingo a los 99 años, según han explicado fuentes municipales a Europa Press y ha avanzado 3Cat.

Nacida en Ogassa (Girona) y residente de Bruguera (Girona), pueblo perteneciente a Ribes de Freser, Vilalta comenzó a pastorear a los 5 años junto a su padre.

En 2020, la pastora recibió la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya como un reconocimiento a su trayectoria vital y vinculación con la ganadería.

"Su devoción por el campo, el trabajo con el ganado y el mantenimiento de tradiciones orales en la comarca del Ripollès, participando en festivales como el Càntut, son ejemplos de la importancia del trabajo en el mundo rural y de la resiliencia de las personas que se dedican al mismo", explicaba la Generalitat en 2022 sobre Vilalta.

Cuenta también con una biografía, escrita por el periodista Abraham Orriols en 2023, con el título 'Una vida a les muntanyas', de la editorial Ara Llibres.