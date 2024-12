El FCB femenino recibe el premio Public Figure of the Year Award de la UPF-BSM

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM) ha entregado este martes el Premio Public Figure of the Year Award al Futbol Club Barcelona (FCB) femenino, en reconocimiento a su "impacto positivo en la sociedad como referente mundial en el deporte femenino profesional".

En un comunicado, han explicado que el premio lo ha entregado la rectora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Laia de Nadal, y lo ha recogido el directivo responsable del fútbol femenino del FCB, Xavier Puig Hernández.

"El equipo femenino del FC Barcelona es un claro ejemplo de un conjunto que transmite valores tan importantes como la superación, el esfuerzo, la excelencia, la igualdad y el trabajo en equipo. Valores que, como escuela, compartimos e inculcamos cada día en nuestras aulas", ha señalado el director general de la UPF-BSM, José M. Martínez-Sierra.