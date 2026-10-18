Feijóo pide que Catalunya impulse una gran mayoría: "Decencia sí, Sánchez no"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo junto al presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández y el alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato al Congreso por Barcelona, Xavier Garcia Albiol. - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que Catalunya impulse una gran mayoría para producir un cambio de Gobierno en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Decencia sí, Sánchez no", ha exclamado.

Lo ha dicho este domingo en un acto en el Palau de Congressos de Catalunya en Barcelona, acompañado por el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández y el alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato al Congreso por Barcelona, Xavier Garcia Albiol.

Feijóo ha reivindicado la necesidad de un Gobierno que, dice, sepa gestionar, y ha remarcado el compromiso del PP con las pensiones y la sanidad y educación públicas: "Pensiones, sí, por supuesto. Joyas en cajas fuertes, no. Sanidad pública, sí. Chistorras, no. Educación pública, sí. Mordidas, no. Vivienda, sí. Pisos para amantes de un ministro, no", ha apuntado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)