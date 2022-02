Fernández entiende que Casado quiera salir del PP con un Congreso "como cuando entró"

Ve en Feijóo "autoritas' para conducir el partido en esta situación"

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha dicho que entiende el líder del PP, Pablo Casado, "quiera salir como cuando entró, con un Congreso del partido y la posibilidad de despedirse de la afiliación".

Lo ha dicho en una entrevista este jueves de Ser Catalunya recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que en la reunión con los 'barones' territoriales del PP de este miércoles se asumió "por unanimidad un acuerdo para que Casado fuese presidente hasta el Congreso".

Sobre la salida del Congreso de Casado tras responder al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control de este miércoles, Fernández la ha calificado de elegante y, sobre el hecho de que solo le acompañasen tres diputados, ha negado que sea deslealtad, sino que simplemente salieron con él su "equipo más cercano".

Preguntado por si Casado habría continuado al frente del partido si hubiese cesado al secretario general del PP, Teodoro García Egea, el pasado viernes o sábado, Fernández no ha querido posicionarse claramente, pero ha advertido de que "con pasos diferentes habrían resultados diferentes".

También ha reconocido no tenía buena relación con Egea: "Son cosas que todo el mundo sabe que yo no me iba de vacaciones con García Egea. Mi relación con él no era la más positiva del mundo".

EXPECTATIVAS ELECTORALES

El líder del PP catalán ha analizado que se ha producido un descenso en las perspectivas electorales desde la Convención del PP en Valencia hasta la actualidad y que, ante esto, "algo se tenía que hacer".

"El PP salía de aquella convención con una media en las encuestas de 125 y 130 escaños y cuatro meses después hemos perdido la primera posición. Conflictos internos tienen todas las formaciones, pero cuando se acaba afectando a las expectativas electorales, es evidente que algo se tiene que hacer", ha explicado.

Por último, preguntado por si cree que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, es la mejor opción para liderar el PP, ha defendido que eso lo tienen que decidir los afiliados, pero que ve en él una "autoritas' para conducir al partido en esta situación difícil, por su trayectoria política exitosa, prestigio personal y forma de hacer respetuosa".