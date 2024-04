Fernández (PP) critica al PSC por "formar parte del 'procés" al pactar con ERC y Junts

Califica a Aliança Catalana de "indisimulada xenofobia del nacionalismo catalán"



BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha criticado al PSC por "formar parte del 'procés" al pactar con ERC y Junts, y ha condicionado unas hipotéticas negociaciones con los socialistas a que rompan toda relación con independentistas tanto en Madrid como en Catalunya.

En una entrevista publicada este domingo en 'Crónica Global' y recogida por Europa Press, el candidato popular ha valorado que el candidato del PSC, Salvador Illa, "no es garantía de un cambio en Catalunya" porque, según él, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede sacrificarlo si necesita el apoyo de ERC y Junts en el Congreso.

Fernández ha reiterado que quiere abrir una nueva etapa política en Catalunya y, para eso, ha advertido que los populares no apoyarán a Illa para que el día siguiente pacte con ERC y Junts: "Eso no va a ocurrir, no con nuestra complicidad, exigiremos hechos, no palabras", ha dicho.

NI JUNTS NI ORRIOLS

Con la mirada puesta en el Congreso, el candidato del PP catalán ha negado que Junts pueda apoyar una hipotética moción de censura en Madrid contra Sánchez, y ha subrayado que "no contempla escenarios de colaboración con quien quiere destruir la democracia española y sostiene que España es un Estado fascista".

Sobre la candidata de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, de la extremaderecha independentista, Fernández ha dicho que ve similitudes con el expresidente de la Generalitat Quim Torra, y la ha calificado de "deformación natural de algo que ha estado muy presente en el nacionalismo catalán y que es una indisimulada xenofobia".

UN PACTO POR EL AGUA

Alejandro Fernández ha defendido un pacto por el agua en toda España, mientras que, para Catalunya, ha priorizado las acciones urgentes a corto plazo, como la propuesta del Colegio de Ingenieros para suministrar el agua sobrante del Consorcio de Aguas de Tarragona con un transvase hacia la red de Barcelona.

Asimismo, ha calificado de "turismofobia" la medida del Govern para llenar piscinas públicas y privadas si se declaran refugio climático, y ha expresado que poner trabas al sector turístico es dar un mensaje para que los turistas no viajen a Catalunya.

Junto a ello, el candidato popular ha pedido cambiar el sistema educativo para que garantizar que cualquier estudiante pueda estudiar en su idioma materno, en castellano o en catalán, y ha añadido también que el actual modelo educativo es una "ideología 'progre' que liquida la cultura del esfuerzo y la autoridad del maestro".