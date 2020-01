Fernández (PP) pone a su partido a disposición de los "abandonados" decepcionados con el PSC

Publicado 08/01/2020 13:12:49 CET

Cree que el pacto de investidura incluye articular un tripartito en Catalunya: "Está clarísimo"

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha puesto a su partido a disposición de los socialistas decepcionados con el PSC, "que les ha dejado abandonados, porque como constitucionalistas necesitan ver defendidos sus derechos, y ahí estará el PP de Catalunya", porque considera que es su obligación democrática, les hayan votado o no.

El dirigente popular ha criticado en rueda de prensa este miércoles que se ha constatado "el pacto del abandono de los constitucionalistas catalanes" con el acuerdo de investidura del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

Cree que el pacto ha implicado cuatro pasos: "Blanquear el separatismo condenado por sedición"; una sumisión política que ha rozado la humillación, haciendo la pelota al presidente del Govern, Quim Torra, según él; asumir el lenguaje independentista; apostar por la desjudicialización como equivalente a la impunidad, y cambiar de alianzas para lograr el poder, ha dicho Fernández.

Ha rechazado vaticinar si habrá pronto elecciones en Catalunya aunque cree que debería haberlas lo antes posible, y ha dicho que la otra cara de la moneda del pacto de investidura de Sánchez es articular un tripartito en Catalunya con ERC, PSC y los comuns: "Esto es evidente y forma parte, está clarísimo, del acuerdo que han alcanzado".

Fernández ha garantizado que su partido está preparado "en cualquier momento para unas elecciones, como si se tienen que convocar mañana", y ha asegurado que el Govern no es viable y no tiene una mayoría sólida, sino que se mantiene con respiración asistida sólo por intereses partidistas.

Sobre si siguen apostando por concurrir con Cs a unas catalanas bajo la marca Catalunya Suma, ha recordado que hasta el momento se han encontrado con la negativa de Cs y que él opina que podría conseguir un gran resultado electoral: "Hasta el último momento mantenemos la posibilidad de hacer Catalunya Suma".

AMNISTÍA SIN RECORRIDO

Preguntado por la amnistía para los independentistas presos, ha dicho que esta figura no está contemplada en el ordenamiento jurídico "en los términos en los que el separatismo lo plantea" y que no tiene recorrido y, sobre los indultos, ha señalado que los valorará si alguno de los interesados lo solicitara --lo que implica condiciones, como la garantía de no repetir los hechos, ha dicho--.

Después de que la Fiscalía Superior de Catalunya haya decidido investigar la retirada de la bandera española de la Generalitat el viernes, ha celebrado que se investigue y ha dicho que fue un hecho ridículo y que se volvió a izar al cabo de 13 minutos: "El podio absoluto del ridículo lo tienen los ocho segundos de la declaración de independencia, y después los 13 minutos de la bandera".