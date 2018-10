Forn, Puig, Rull y Turull apuestan por que el PDeCAT se sume a la Crida Nacional

Publicado 17/07/2018 10:41:30 CET

"Nuestra manera de estar en el PDeCAT es acabar formando parte de JxCat"

Los exconsellers Joaquim Forn, Lluís Puig, Josep Rull y Jordi Turull han apostado este martes por que el PDeCAT contribuya a la creación de la Crida Nacional per la República, el proyecto político que impulsan Carles Puigdemont, Quim Torra y Jordi Sànchez.

En un artículo publicado en el diario 'Ara' y en 'El Punt Avui' recogido por Europa Press, defienden que "la decisión más trascendente de la asamblea del PDeCAT debe ser responder positivamente a esta Crida Nacional y articular los instrumentos necesarios para culminar la creación de este nuevo espacio político a lo largo del otoño de este año".

Los exconsellers han expresado la necesidad de tener "mirada amplia y concentrar todas las decisiones y esfuerzos en cómo hacer la mejor aportación a partir de esta Crida Nacional", y han reclamado no entrar en polémicas sobre cargos y personas.

Este fin de semana el PDeCAT celebra su Congreso para escoger a la nueva dirección y trazar el rumbo del partido, y en el acto de presentación de la Crida Nacional que se celebró el lunes en el Ateneu Barcelonès acudieron la coordinadora general de la formación, Marta Pascal, y la portavoz, Maria Senserrich.

Precisamente el lunes Senserrich explicó que asistirían a esta presentación y opinó sobre esta nueva iniciativa: "Todo lo que sea transversal, de suma, de defensa del mundo soberanista y la independencia ahí estaremos".

JUNTS PER CATALUNYA

"Nuestra manera de estar en el PDeCAT es acabar formando parte de Junts per Catalunya. Es hacer posible con muchos otros Junts per Catalunya. No nos podemos imaginar ningún servicio más importante que nuestro partido pueda hacer ahora al proyecto de libertad nacional", han continuado.

Por eso, Forn, Rull, Turull y Puig sostienen que la segunda decisión que debe tomar el Congreso del PDeCAT es escoger una comisión que represente la pluralidad del partido para "concretar la construcción y puesta en funcionamiento de JxCat en el marco de una convención nacional".

Asimismo, ofrecen su implicación en esta cuestión y aseguran que están dispuestos a liderarlo: "Hace falta que estemos todos juntos. Con nuevas fuerzas, juntos. Por Catalunya".