BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reclamado ante las elecciones generales de este domingo "paz social y volver a espacios realmente institucionales".

Lo ha dicho en una intervención grabada que ha sido emitida en el 25 Congreso de CEDE que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya, donde ha acuñado el término "infraestructura silenciosa" para referirse a ese marco de paz social que ha defendido.

"Tenemos dentro de pocos días una cita electoral, el próximo domingo, y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer las empresas es seguir reforzando nuestro papel, nuestro liderazgo. Tenemos que seguir trabajando con principios firmes, con principios sólidos", mientras que la CEOE, ha dicho, seguirá trabajando desde la independencia.

Ha asegurado que la lealtad institucional "va a ser fundamental para seguir trabajando y para seguir ayudando y uniendo voluntades" en un espacio donde, a su juicio, los cimientos deben ser la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y la calidad de las normas.

Por su parte, el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha coincidido con Garamendi en que la seguridad jurídica, la estabilidad y la confianza son claves. "Estamos en un momento de incertidumbre y cambio, tenemos una cita electoral, las empresas debemos seguir reforzando nuestro papel, muestro liderazgo, trabajando desde la independencia".

Al respecto, Bonet ha pedido "revisar los umbrales donde empiezan a caerles obligaciones administrativas" lo que hace contraerse a las empresas, así como una política económica fiscal proempresa.

Bonet ha abogado por poner en el centro a las pymes y acompañarlas en su internacionalización y en su incorporación a las nuevas tecnologías: "Y ahí estamos las organizaciones empresariales y las cámaras de comercio. El recorrido está ahí, el crecimiento puede ser brutal", ha dicho, tras apostar por el mercado iberoamericano.

Por su parte, Cano ha pedido de cara al 29N "cambiar conflicto por educación" y ha asegurado que para afrontar retos como la IA, la retención del talento y la ciberseguridad, se necesita seguridad jurídica.

LABOR SOCIAL

Ha defendido una conjunción entre empresa y fundación, en la que "las empresas cumplen con su obligación de crecer de forma sana, al tiempo que hacen una labor social", para lo cual considera que debe haber una estrategia a largo plazo y evitar la fragmentación normativa y el elevado coste de la energía.

También ha defendido que, en una "España competitiva", cada parte debe saber cuál es su rol: "La parte pública tiene que facilitar que las cosas sucedan y dar estabilidad, y la parte privada, hacer lo que sabe, invertir y generar riqueza".