Giró pide máxima responsabilidad y alejarse de tacticismos para aprobar los Presupuestos de 2023

Ve un "error estratégico" la gestión de la guerra por parte de la UE y pide un acuerdo de paz

BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, ha pedido la máxima responsabilidad y buena actitud para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2023 ante las "tentaciones de tacticismos políticos" que levantarán las citas electorales previstas para el año que viene.

Lo ha dicho este lunes en la conferencia '¿Catalunya está suficientemente preparada para garantizar el bienestar de la población?' en la sede del Col·legi d'Economistes en Barcelona, en la que ha situado aprobar las Cuentas como una de las medidas más importantes que puede tomar Catalunya en el corto plazo.

Para Giró es una de las medidas para hacer frente a una situación global de elevada incertidumbre marcada por cuatro elementos: la inflación, la tensión en los mercados de la energía, una tendencia de cambio en los modelos de producción industrial y la nueva inestabilidad política derivada de la guerra.

Ante ello, ha defendido que lo mejor que se puede hacer en Catalunya en el corto plazo es la elaboración y la aprobación de unos Presupuestos para 2023 que contemplen las consecuencias económicas y sociales que "previsiblemente" se empezarán a ver a partir de otoño.

EL INSTRUMENTO "MÁS IMPORTANTE"

"No nos podemos permitir entrar en este escenario sin tener en las manos el instrumento más importante que tenemos para hacer política. Estoy decidido a hablar con todos los partidos, excepto con Vox. Mi objetivo principal es aprobar unos nuevos Presupuestos para el año que viene", ha insistido.

A medio plazo, para Giró, Catalunya debe centrar esfuerzos en tres ejes, y uno de ellos es la innovación, la investigación y la formación, ya que, al no contar con recursos naturales, el objetivo debe ser convertir el talento en la "industria principal" del territorio.

Otro eje es "la valentía de tomar decisiones políticas", algo que para el conseller significa gobernar para el conjunto de la ciudadanía pese a las quejas y oposición de parte de ella, y hacerlo desde las convicciones y la responsabilidad.

DECISIONES Y CONSENSOS

"Si queremos crecimiento, bienestar y economía productiva, deberemos acostumbrarnos a ver aerogeneradores. Si queremos garantizar el suministro de electricidad en próximos años sin estar bajo incertidumbre de precios no podemos oponernos a cubrir con placas solares hectáreas y hectáreas de nuestra tierra. Hay que asumir que hay urgencias que no se pueden atrasar. Gobernar siempre implica un desgaste", ha señalado.

De hecho, ha pedido "ir a la una" en los temas de país y ha defendido que los grandes partidos deberían ponerse de acuerdo en unos mínimos porque todos se deben a unos clientes, que son los ciudadanos, en sus palabras.

El tercer eje a ojos del titular de Economía es poner las cosas fáciles a la creación de empresas, lo que según él pasa por contar con normativas para que las empresas puedan trabajar en su máxima capacidad y poner en marcha mecanismos de redistribución de la riqueza que corrijan los desequilibrios sociales: "Los empresarios esperan reglas de juego iguales para todo el mundo y sencillas".

Giró, en sus respuestas en el turno de preguntas posterior a la conferencia, ha defendido que el turismo "es, será y debe ser" un potencial económico en Catalunya y ha deseado que sea un factor clave, y ha advertido, sobre la generación de energía, de que en el corto plazo los combustibles fósiles tendrán un papel importante.

GUERRA

En cuanto a los elementos que generan incertidumbre, Giró ha destacado que son tantos los inconvenientes que se derivan de la guerra de Ucrania que no puede entender que no se visualicen esfuerzos para arreglarlo, y ha advertido de que si no se va con cuidado se darán pasos atrás en la transición energética.

"Qué esperamos a que alguien intente llegar a un acuerdo de paz, porque si no las consecuencias para la economía y la industria serán muy duras", ha añadido.

Cree que Europa necesita que el mercado de petróleo y del gas se tranquilice, y para él una manera obvia es ayudar a apagar el fuego de Ucrania en vez de atizar las llamas: "Significa que se debería usar la diplomacia antes de la amenaza: reconstruir puentes y no bloques. Activar mecanismos no para alargar la guerra sino para acabarla".

Por todo ello, ha tildado de error estratégico la gestión de la Unión Europea de la guerra de Ucrania y ha apostado por abrir una puerta de salida lo antes posible con la que ni Ucrania ni Rusia se sientan humilladas y que el mercado de la energía pueda recuperar una cierta normalidad: "Si no, el empobrecimiento progresivo de Europa será irreversible".