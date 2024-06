El Govern celebra la Presidencia del Parlament de Rull y la mayoría independentista de la Mesa

Cree que la Mesa de mayoría independentista preservará "la soberanía y el prestigio de la institución"



BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha celebrado este martes que el exconseller y presidente del Consell Nacional de Junts, Josep Rull, sea el nuevo presidente del Parlament de Catalunya y que la nueva Mesa "siga teniendo" mayoría independentista.

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, Plaja ha expresado que el Govern confía en que esta Mesa de mayoría independentista "trabajará para preservar la soberanía y también el prestigio de la institución".

La Cámara catalana dio este lunes el pistoletazo de salida a su XV legislatura con un pleno constituyente que eligió a Rull en segunda votación como nuevo presidente con el apoyo de Junts, ERC y CUP, después de que en la primera, ningún candidato lograra la mayoría absoluta, es decir, un mínimo de 68 diputados de 135.

Asimismo, Plaja ha aplaudido el "compromiso explícito" de la Mesa al permitir que el Parlament sea, textualmente, garante de los derechos de todos y cada uno de los parlamentarios, protegiendo su derecho a voto, en alusión al voto de los diputados residentes en el extranjero Carles Puigdemont, Lluís Puig y Ruben Wagensberg.

GOVERN EN FUNCIONES

También ha asegurado que el Govern está capacitado y preparado para seguir ejerciendo en funciones "el tiempo que haga falta", aunque, a su juicio, un ejecutivo en funciones no se puede alargar 'in aeternum' porque no es el mejor de los escenarios.

Además, ha considerado que "la repetición electoral no sería el mejor de los escenarios", a la vez que ha apuntado que quien tiene la llave para decidir si hay o no un debate de investidura son los grupos parlamentarios

REGRESO DE PUIGDEMONT

Tras preguntársele si el Govern tiene previsto un dispositivo de seguridad de cara a la posible vuelta de Puigdemont a Catalunya para un debate de investidura, Plaja ha afirmado que "el día en que el presidente Puigdemont decida volver a Catalunya estará todo a punto para su llegada".

El expresidente y cabeza de lista de Junts+ ya aseguró en campaña electoral que volverá a Catalunya para un eventual debate de investidura, con una previsión del 25 de junio.