El Govern prorroga los Presupuestos para gobernar "eficazmente", pero sin fecha de reunión con ERC

Paneque dice que pueden requerir "tiempo para organizarse" tras su congreso

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha explicado este martes que la prórroga los Presupuestos del 2023 permitirá continuar la actividad ordinaria y que las políticas "puedan continuar eficazmente", a la vez que ha afirmado que no hay ninguna fecha concreta para reunirse con la nueva dirección de ERC.

"Ha habido oportunidad de felicitar a la nueva dirección de ERC, pero no hay ninguna fecha concreta para una primera reunión. Y el deseo es que haya Presupuestos para este 2025, y no es un deseo del Govern y ya está, es que Catalunya necesita los recursos necesarios", ha dicho en una rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu.

El decreto de prórroga estará vigente desde el 1 de enero de 2025 hasta que se aprueben unas nuevas cuentas públicas en el Parlament, y prevé la prórroga de los créditos iniciales de gasto de la Generalitat y todo su sector público, a excepción de los fondos Next Generation y de los destinados a programas cuyas actuaciones finalicen en 2024.

Más allá del ajuste de los gastos, se prevén adecuaciones presupuestarias para dar respuesta a los cambios organizativos de la estructura de Govern, con la creación de las conselleries de Deportes y de Política Lingüística, que tendrán un crédito inicial prorrogado, pero que Economía podrá adaptar.

"LO MÁS PRONTO POSIBLE"

Paneque ha situado como horizonte para la aprobación de las cuentas para el 2025 "lo más pronto posible", y ha dicho que seguirán negociando con los grupos parlamentarios para conseguirlo mientras van cumpliendo todos los elementos del pacto de investidura con ERC, en sus palabras.

Ha indicado que ERC ha acabado este fin de semana la elección de su nueva dirección y que entiende que pueden requerir de un tiempo para organizarse: "Acaban de salir este fin de semana de la elección de su dirección y, por tanto, ellos marcan sus ritmos y sus tiempos de organización. Nosotros hacemos lo que podemos y debemos hacer, que es la prórroga de este presupuesto".

Ha lamentado que medidas como el Plan de barrios, la construcción de una variante vial entre Les Preses (Girona) y Olot (Girona), o la fase 2 del tranvía Reus-Tarragona, por ejemplo, requieren de una dotación presupuestaria que no está contemplada en los anteriores presupuestos y que están pendientes de la aprobación de unos nuevos.

DEUDA, AVALES Y GARANTÍAS

Más allá del decreto de prórroga, el Consell Executiu ha aprobado un decreto ley para las operaciones de deuda de la Generalitat y la concesión de avales, garantías y prestaciones sociales mientras dure la prórroga presupuestaria, y que el Parlament deberá convalidar.

Una de las actualizaciones contempladas es la del indicador de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC), que hasta que no haya nuevos Presupuestos, se fijará para 2025 en 778,49 euros mensuales, un total de 9.341,92 euros al año (un incremento del 3% respecto a 2024), y que beneficiará a 235.000 personas según el ejecutivo.

El IRSC fija las cantidades de diferentes ayudas que concede la Generalitat, como la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y los complementos de las pensiones no contributivas, o las ayudas para gastos de hogares con niños y jóvenes vulnerables o el copago de residencias o centros de día.

PAGOS INDEBIDOS RGC E IMV

El mismo decreto recoge la decisión de la Generalitat de no reclamar la devolución de los pagos indebidos de la RGC y del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión detectó y decidió no exigir de vuelta.

De esta forma, el decreto formaliza la amnistía a las familias vulnerables a las que se les pagó indebidamente, por lo que las ayudas que no superen el 50% del IRSC en vigor no serán devueltas, ni tampoco aquellas que lo superen, pero se beneficiaran de ellas personas en situación de vulnerabilidad.

Paneque no ha concretado la cantidad total que no se retornará a la Generalitat, y ha afirmado que la conselleria está recabando la información: "Algunas de estas tramitaciones o prácticamente todas se estaban haciendo no con un sistema informático, sino prácticamente con expedientes a mano y, por tanto, no está siendo fácil recopilar la información de la cantidad económica total", ha justificado.