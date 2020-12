Un hombre acusado de desórdenes en una protesta contra Vox en Barcelona acepta dos años de cárcel

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre acusado de desórdenes públicos en una protesta convocada el 30 de marzo de 2019 por plataformas antifascistas como rechazo a una concentración de Vox ha aceptado este miércoles una condena de dos años de prisión.

El juicio estaba previsto para este miércoles en la Sección 22 de la Audiencia de Barcelona, y se ha resuelto con acuerdo de conformidad entre la defensa y la Fiscalía, que ha presentado un informe favorable a suspender la pena de cárcel, han explicado a Europa Press fuentes fiscales.

El escrito de acusación de la fiscal señala que durante la protesta antifascista el acusado arrastró contenedores hasta la mitad de la calzada y lanzó piedras a la línea policial, que impactaron en el caso de los agentes y no causaron lesiones.

Al haber un acuerdo con la defensa sobre el escrito de acusación, la Fiscalía ha renunciado a exponer las pruebas propuestas, entre ellas el testimonio de agentes de Mossos y grabaciones de la jornada.

La fiscal ha pedido suspender la pena porque no supera los dos años de cárcel y el condenado no tiene antecedentes, a condición de que el hombre no cometa ningún delito en los próximos dos años.