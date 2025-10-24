El ICAB abre las puertas del Palauet Casades y su biblioteca por el '48h Open House Barcelona'

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) participará por 15 año consecutivo en el festival de arquitectura "48h Open House Barcelona" y abrirá las puertas del Palauet Casades y su biblioteca el sábado, 25 de octubre, de 2025 de 10.00 a 24.00 horas, ha informado el ICAB en un comunicado este viernes.

Los visitantes podrán conocer este espacio arquitectónico de finales del siglo XIX, ubicado en el distrito del Eixample de Barcerlona.

El Palauet Casades es obra del arquitecto Antoni Serra i Pujals y, aunque fue construído originalmente como casa unifamiliar, desde 1923 es la sede del ICAB.

Por su parte, la biblioteca se considera una de las bibliotecas jurídicas privadas más importantes de Europa, con más de 350.000 volúmenes, cerca de 1.900 títulos de publicaciones periódicas, 70 bases de datos de contenido jurídico y una colección de fondo antiguo con 800 pergaminos, 200 manuscritos, 26 incunables y 2.000 obras del siglo XVI.

La sede de la abogacía barcelonesa es uno de los espacios de Barcelona que se podrán visitar durante la edición del '48 h Open House Barcelona 2025', un evento lúdico y gratuito.