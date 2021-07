El IEC ve "producto de la ignorancia o de la mala fe" las afirmaciones de Casado sobre el catalán

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha rechazado este martes las declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, que afirmó que en las Islas Baleares no se habla catalán, ha asegurado que son "producto de la ignorancia o de la mala fe" y ha pedido que no se use la lengua como elemento de crispación y con intereses partidistas.

En una declaración institucional, el IEC ha afirmado que denominaciones como el mallorquín o el menorquín son legítimas y hacen referencia a variedades de la lengua catalana, y ha dicho que todas las lenguas, también el castellano, tienen variedades territoriales con denominaciones específicas.

Ha explicado que el 'Diccionario de la lengua española' de la RAE define el catalán como "lengua romance que se habla en Catalunya y en otros dominios de la antigua Corona de Aragón", definición que, a su juicio, deja clara la unidad del catalán, y ha afirmado que una de las acepciones de la palabra 'mallorquín' en ese volumen es la de variedad del catalán que se habla en Mallorca.