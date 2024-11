Illa afirma que las lluvias retrasan a marzo una hipotética excepcionalidad por sequía

Asegura que la gestión del temporal en Catalunya "ha ido decentemente"

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este miércoles que el episodio de lluvias en Catalunya retrasa a marzo una hipotética fase de excepcionalidad por sequía, en el caso que no lloviera más.

"Hace 15 días las previsiones eran que entrábamos en fase de excepcionalidad a finales de noviembre o primeros de diciembre", ha dicho en su réplica a los grupos parlamentarios en el Parlament tras su comparecencia por la gestión del Govern de la DANA en Catalunya.

En este sentido, ha afirmado que, tras las últimas lluvias, se han "ganado 5 o 6 puntos de reserva" en embalses del Ter-Llobregat o en el Priorat.

Asimismo, ha apuntado a la construcción de desaladoras y la mejora de la gestión de la sequía: "Esto tenemos que explicarlo a la ciudadanía, porque puede pensarse que, como ha llovido mucho y hemos visto imágenes, ahora ya no. Hemos ganado días con la situación actual".

"Esta es la situación que tenemos, efectivamente. Y esto es cambio climático, sí. Esto no lo he negado nunca, efectivamente es así", ha añadido Illa, después que la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, le haya reprochado en su réplica que no hiciera alusión al cambio climático.

"MÁXIMA UNIDAD POLÍTICA"

Illa también ha reafirmado su defensa del "crecimiento para generar prosperidad compartida" en contraposición a un discurso de decrecimiento económico.

Ha asegurado que la gestión del temporal en Catalunya "ha ido decentemente" pero ha apuntado que las cosas se pueden y se tiene que hacer mejor revisando las actuaciones que se han llevado a cabo, así como los avisos a la ciudadanía con indicaciones más concretas.

Y, finalmente, ha agradecido la disponibilidad de la mayoría de grupos de la Cámara catalana y ha dicho que no tiene --textualmente-- ningún inconveniente para tener reuniones de trabajo: "Es bueno que el país reciba un mensaje de la máxima unidad política posible".