Illa destaca la buena intención de las propuestas de la CUP pero afirma que discrepa del método

Reprocha que hablen de su "gen convergente" pero gobiernen con Junts en Girona

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que la CUP tiene planteamientos bien intencionados, pero ha añadido: "Discrepo del método", tras lo que les ha instado a poner ejemplos de lugares en Europa o en el mundo donde hayan funcionado las recetas que proponen.

En la réplica a la CUP en el Debate de Política General (DPG) este miércoles en el Parlament, Illa ha sostenido que en los municipios donde gobierna la CUP como Girona y Berga (Barcelona) no ve que apliquen el "rupturismo" que defienden en la Cámara catalana.

Además, ha recordado que en Girona gobiernan en coalición con Junts: "Yo no tengo nada en contra, lo digo porque hablan constantemente de mi 'gen convergente'. Y mi partido tiene pactos de gobierno con Junts, pero ustedes también en Girona, y yo no me escandalizo".

"Lo de la propiedad pública de los medios de producción no ha acabado de funcionar", ha sostenido el presidente catalán, que ha defendido un modelo de economía de mercado regulada, como asegura que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez.

"COHESIÓN SOCIAL"

Illa ha afirmado que el mundo está viviendo un momento muy complicado, tras lo que ha reclamado que para mantener las políticas de bienestar actuales hace falta "un mínimo de cohesión social".

Ha explicado que sus cuatro referentes en política son los expresidentes de la Generalitat Josep Tarradellas, Pasqual Maragall, José Montilla y el exdiputado del Parlament Raimon Obiols, de quien ha destacado que defendía que la izquierda era "la única receta para vencer a los discursos de odio y de extrema derecha".

El presidente catalán ha reiterado que el Govern no cerrará la oficina de Acció en Tel Aviv (Israel), aunque ha indicado textualmente que seguirá trabajando bajo mínimos por la situación de conflicto en la zona, y ha subrayado que "se debe distinguir entre un gobierno de Netanyahu y el pueblo de Israel".