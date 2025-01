Illa empezará en Canarias a finales de enero sus visitas por las comunidades autónomas

BARCELONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que iniciará en Canarias en el último fin de semana de enero su ronda de visitas por las comunidades autónomas para explicar "su visión de España, que es la defensa de una España plural y diversa".

En una entrevista este domingo en 'El País' recogida por Europa Press, Illa ha asegurado que la financiación singular que defiende para Catalunya "no busca ningún privilegio", y ha añadido que, a su juicio, todos buscan una renovación del sistema de financiación autonómica porque, advierte, faltan recursos para sostener el Estado de Bienestar.

"Estamos hablando de recursos para financiar servicios básicos, no para hacer carreteras. Entonces me gustaría que, en lugar de criticar, de hacer ruido, otros pusieran encima de la mesa su propuesta. Nosotros hemos hecho una que no perjudica a nadie", ha expresado.

"VAMOS A CUMPLIR"

Illa ha reiterado, textualmente, sus compromisos con ERC para lograr una financiación singular, y ha remarcado su intención de que la Generalitat recaude todo el IRPF en 2026: "Es un plazo de tiempo exigente que vamos a cumplir".

Con ello, ha criticado a "todos aquellos que practiquen una política deslealtad fiscal", en alusión a varias comunidades autónomas gobernadas por el PP que han rebajado impuestos, y ha insistido que no critica a un territorio o unos ciudadanos, sino una política, la haga quien la haga, textualmente.

PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT

Preguntado sobre la posibilidad de que no se logre pactar unos Presupuestos de la Generalitat para 2025, Illa ha opinado que se puede gobernar sin cuentas, aunque ha subrayado que "con toda claridad es mejor tenerlos".

"Cuanta más inestabilidad quieran instalar otros, más certezas dará este gobierno. Catalunya no se va a detener. Es nuestra responsabilidad y nosotros somos un gobierno responsable. Que cada cual asuma su responsabilidad", ha dicho.