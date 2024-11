Illa y el exconseller Lluís Puig se saludan en la delegación del Govern en Bruselas

La Generalitat invitó también a Puigdemont y Comín, que no han asistido

BRUSELAS, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el exconseller de Cultura Lluís Puig, miembro del Govern del expresidente Carles Puigdemont, se han saludado este jueves en la recepción del presidente catalán en la delegación del Govern ante la Unión Europea (UE) en Bruselas (Bélgica).

La delegación había invitado también al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al exconseller de Salud y eurodiputado, Toni Comín.

Ha asistido tan solo Puig y se ha saludado con el presidente, con quién han intercambiado unas pocas palabras, mientras que ni Puigdemont ni Comín se han presentado.

Según fuentes del Ejecutivo, el acto ha sido organizado por la Delegación y se ha invitado a la gente que se suele invitar siempre, pero en ningún momento se había previsto una reunión con Puigdemont ni los exconsellers, tal como afeó el expresidente el miércoles.

Puigdemont reprochó que Illa haya viajado a Bruselas y no se haya reunido con él, a diferencia de lo que ha hecho con los otros expresidentes, lo que a su juicio es una muestra de su "resistencia política a aplicar la amnistía".

"El mensaje está recibido y ya no insistiremos más. No es que no toque, es que no quiere", lamentó Puigdemont.