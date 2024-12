Illa y Marlaska pactan una comisión para estudiar el aumento de agentes de Mossos a 25.000 en 2030

Se integrarán en el Sepblac y en la en la Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos

BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat y el Gobierno central han acordado impulsar una comisión para pasar de los 22.000 agentes de Mossos d'Esquadra autorizados para 2030 a los 25.000.

Así lo ha anunciado la consellera de Interior, Núria Parlon, en una rueda de prensa junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la Junta de Seguridad de Catalunya que ha encabezado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este jueves en el Palau de la Generalitat.

La consellera ha confirmado que la plantilla de los Mossos d'Esquadra en la actualidad es de 19.070 agentes y que el acuerdo alcanzado en la Junta de Seguridad de hace tres años preveía que el número de efectivos se elevase hasta los 22.000 agentes autorizados en 2030, una cifra "importante", pero no suficiente para asumir las nuevas competencias.

Tras los acuerdos que se han alcanzado en la Junta de Seguridad celebrada este jueves, desde la Conselleria de Interior entienden que es necesario ampliar el número de agentes autorizados para 2030 para prestar un servicio efectivo.

"No se nos escapa que es fundamental ampliar la plantilla del cuerpo de Mossos d'Esquadra para poder dar una respuesta adecuada a la asunción de estas nuevas competencias en torno al crimen y a la delincuencia organizada", ha expresado Parlon.

NUEVAS COMPETENCIAS DE MOSSOS

A partir del próximo año los Mossos se integrarán en el servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, el Sepblac, y en la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia, según ha anunciado el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.

También se integrarán en la Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos de la Secretaría de Estado de Seguridad, órgano del Ministerio del Interior encargado de velar porque los cuerpos policiales cumplan las normas nacionales e internacionales contra la tortura y otros malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Además, la Junta de Seguridad ha aprobado el acuerdo alcanzado entre la Conselleria de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat y la Secretaría de Estado de Seguridad para que los Mossos se incorporen a los planes anuales de inspección en materia de precursores de explosivos como autoridad de inspección y para que se les incluya en el SPOC, organismo para el intercambio de información policial de la UE.

Marlaska también ha precisado que los Mossos volcarán la información que recaben sobre las actividades de hospedaje y alquiler de vehículos en el registro que desde el pasado lunes ha puesto en funcionamiento la Secretaría de Estado de Seguridad y que tendrán acceso al conjunto de esa base de datos.

COMBATIR LA CURVA DELINCUENCIAL

Como policía integral en Catalunya, para asumir el despliegue de estas competencias, y sin excluir las labores de otros cuerpos policiales en Catalunya, ha remarcado Parlon, serán necesarios más efectivos para poder trabajar de forma "más decidida" tanto en la calle como en el conjunto del territorio, sobre todo en lo que se refiere a crimen organizado, violencia de género y ciberdelincuencia, entre otros.

"Queremos trabajar en el marco de una nueva comisión, también con el Ministerio de Hacienda, para analizar la posibilidad de, en un futuro, ampliar este horizonte de nuestra plantilla a los 25.000", ha precisado la consellera.

Parlon ha manifestado que es necesario para "combatir la curva delincuencial que se expresa de manera preocupante en algunas de las tipologías delictivas en el acumulado de los últimos años" y ha dicho que es un mandato tanto del presidente de la Generalitat como de la propia conselleria --en sus palabras textuales-- abordar y reducir esta delincuencia con más medios y más recursos.

COMPETENCIAS, PERO CON RESPUESTA EFICAZ

Aunque el traspaso a los Mossos de las competencias de protección de las personas y bienes y del mantenimiento del orden público en puertos y aeropuertos de Catalunya no han sido objeto de esta Junta, puesto que no hay un acuerdo para ello, Parlon ha dicho que las competencias "son bienvenidas", pero que se han de poder ejecutar y cumplir con eficacia.

La consellera ha dejado claro que no quiere tenerlas si ello implica prestar un peor servicio a la ciudadanía: "Yo no retiraré Mossos de la calle hasta que no tengamos los Mossos que necesitemos para dar una buena respuesta".