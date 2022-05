Illa (PSC) dice que el castellano es "vehicular" con el nuevo acuerdo y que deberá haber un 25%

Asegura que hay una resolución "que hay que cumplir en cualquier caso que fija un porcentaje"

BARCELONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que el nuevo acuerdo sobre el catalán pactado con ERC, Junts y comuns sitúa al castellano como "vehicular" al describirlo como curricular, y ha afirmado que deberá impartirse al menos un 25% en esta lengua para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press este miércoles, Illa ha insistido en que el castellano pasa a reconocerse como "lengua de aprendizaje, vehicular, curricular, llámese como se quiera", y ha remarcado que a él le interesa el debate sobre contenidos, y no el debate nominalista.

Ha asegurado que el acuerdo para modificar la Ley de Política Lingüística del que se descolgó Junts "viene a reconocer lo mismo" que el ahora cerrado: que el castellano es lengua de aprendizaje y no sólo debe ser enseñada, sino que sirve para enseñar y transmitir contenidos.

"Cada uno tiene su lectura y su interpretación", pero el texto es muy corto y dice lo que dice, según Illa, que ha señalado que los socialistas hubieran preferido incluir el castellano como lengua vehicular pero que 'curricular' fue el término que logró más consenso.

25% EN CASTELLANO

Sobre la sentencia que obliga a impartir un 25% del horario lectivo en castellano, ha asegurado que esta norma "permite cumplir mejor las sentencias, no esquivarlas ni no cumplirlas" y, aunque la ley no fija porcentajes, ha avisado de que la resolución judicial se debe cumplir.

Ha asegurado que lo que les parece sensato es que la presencia del catalán y del castellano dependa de la realidad sociolingüística del centro y no de porcentajes, pero ha añadido: "Hay una resolución judicial que hay que cumplir en cualquier caso que fija un porcentaje".

Illa ha agregado que "ayuda a cumplir la sentencia que el Parlament dé este rango a la lengua castellana", y ha recordado que a los socialistas catalanes les parece bien que se imparta una materia más en castellano.

Preguntado por los motivos por los que Junts se descolgó del acuerdo sobre la Ley de Política Lingüística, ha descartado hacer valoraciones y ha recordado que el partido prevé celebrar un congreso en junio, en el que Illa ha confiado en que "puedan estabilizar la formación".