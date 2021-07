Illa (PSC) exige a Aragonès acudir a las cumbres de presidentes y pedir la próxima en Barcelona

Le acusa de "dejadez de funciones" y de haber cometido un error al no acudir a la Conferencia

BARCELONA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no acudiera este viernes en la Conferencia de Presidentes, y le ha pedido que participe en estas cumbres y que proponga que la próxima se celebre en Barcelona.

"Creo que debería ir y voy más allá: creo que debería proponer que la próxima reunión se celebre en Barcelona", para que Catalunya vuelva a liderar una España diversa, ha defendido Illa en una entrevista de Europa Press.

"Y en lugar de eso, nos quedamos en casa. Y la silla de Catalunya, vacía; y la voz de Catalunya no se puede escuchar, y los intereses de Catalunya, sin defender", ha añadido el jefe de la oposición, que ha calificado la ausencia de Aragonès de gran error y decepción, porque esperaba más de él.

DEJADEZ Y "AFRENTA"

"Aquel que habla tanto de diálogo y no es capaz de asistir a esta reunión, en ejercicio de sus obligaciones y representando a Catalunya, me decepciona", ha lamentado, y ha acusado a Aragonès de estar haciendo dejadez de sus funciones.

Ha asegurado que no entiende los argumentos para no acudir a la reunión y ha afeado a Aragonès haber dicho que el encuentro se reduce a una foto, tras lo que ha avisado de que no asistir supone una "afrenta a los ciudadanos de Catalunya" al no estar representados, especialmente en un momento de pandemia.

En este sentido, ha celebrado que el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, participara el miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF): "Hizo lo que tiene que hacer, participar en las reuniones multilaterales y defender el punto de vista y los intereses de los catalanes. La novedad es que el señor Aragonès no asista a la Conferencia de Presidentes".

ACTITUD DEL GOBIERNO

"El Gobierno de España ha acreditado sobradamente su actitud de diálogo y de favorecer la apertura de un nuevo tiempo político en Catalunya, y la respuesta que ha obtenido de Aragonès es su ausencia clamorosa y la negativa de abrir un diálogo en Catalunya", ha agregado.

Preguntado por si su ausencia se debe a tensiones entre los socios de Govern, ha negado desconocer los motivos pero ha avisado de que, si esta fuera la razón, sería "un insulto y una falta de respeto a la ciudadanía", porque el momento actual es grave a causa del coronavirus.

Illa ha acusado a Aragonès de ser "el presidente del 'no', el presidente a medias y de media Catalunya", por no definir desde el Govern una postura clara también en asuntos como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que los socialistas defienden.

ENCUENTROS CON PRESIDENTES

Ha defendido la importancia de mantener contacto con otras Comunidades Autónomas, y ha avanzado que prevé reunirse a finales de agosto con la presidenta balear, Francina Armengol, y con el de Aragón, Javier Lambán, en setiembre.

"Así, empezaremos el curso político habiéndonos reunido con los responsables de las tres Comunidades Autónomas limítrofes con Catalunya y con el lehendakari" Íñigo Urkullu, con quien se vio a principios de semana en Euskadi, y después de que la semana pasada se reuniera con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

COMISIÓN BILATERAL

Preguntado por si la ausencia de Aragonès a la Conferencia de Presidentes puede perjudicar la comisión bilateral entre Gobierno y Generalitat del lunes, Illa ha replicado que lo único que sale perjudicado es Catalunya, y ha defendido que el hecho de que se reúna la comisión es "en sí mismo una noticia".

Illa, que ha confiado en que la comisión dé resultados, ha dicho que se ha trabajado el orden del día con rigor y seriedad y ha asegurado que se hubiese preparado del mismo modo si hubiera seguido al frente del Ministerio de Política Territorial el ahora ministro de Cultura y primer secretario del PSC, Miquel Iceta: "La línea ha sido siempre la misma".

589011.1.260.149.20210731100035