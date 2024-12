Illa ve "desconocimiento" y falsedad en afirmaciones de presidentes autonómicos sobre Catalunya en financiación

SANTANDER, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicado que ha usado el turno abierto de intervenciones de la Conferencia de Presidentes para matizar afirmaciones realizadas por presidentes autonómicos sobre Catalunya en financiación porque "se hacían desde el desconocimiento y faltaban a la verdad", y ha añadido que lo ha hecho para que constara en el acta de la reunión.

"En el turno abierto, he hecho una matización muy breve respecto a algunos comentarios a los que no me referiré explícitamente, para decir que me sentía en la obligación de manifestar que estaban hechos desde el desconocimiento y que no se atendían a la realidad de lo que está pasando a Catalunya. Y no sé si en esta segunda parte de la afirmación he sido incluso demasiado generoso", ha dicho en una rueda de prensa tras la reunión en Santander.

Illa no ha explicitado qué representantes autonómicos han hecho estos comentarios, ni si han provenido únicamente de presidentes del PP: "No me hagan ir más allá porque no es mi estilo ni lo quiero hacer. Quiero respetar la confidencialidad. Pero vamos, no se sorprenderán ustedes y seguramente acertarán", ha añadido.