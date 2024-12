Incautados 1.642 productos prohibidos para elaborar tatuajes y piercings en Lloret (Girona)

GIRONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera (Udaiff) de la Guardia Civil de Girona se han incautado de 1.642 productos, complementos y tintes que no cumplen con la normativa europea vigente para la elaboración de tatuajes, micropigmentación y piercings en locales de Lloret de Mar (Girona), según ha informado el instituto armado en un comunicado este lunes.

Entre los elementos incautados hay 1.027 piercings, 486 agujas sanitarias y 129 envases de tintas para micropigmentación cutánea que no se adecuaban a lo recogido en el Real Decreto 90/2008, por el que se regulan las prácticas de tatuaje, micropigmentación y piercing, así como los requisitos higiénico-sanitarios exigidos a este tipo de establecimientos.

Según ha informado el instituto armado, los materiales incautados no proceden de la Unión Europea, no estaban esterilizados, no estaban fabricados con materiales acordes a la normativa vigente y tampoco se había abonado por ellos los impuestos arancelarios.

Esto suponía "un riesgo para la salud de los usuarios por posibles contagios e infecciones", aunque los locales registrados no contaban con hojas de reclamaciones ni advertencias de cuidados sanitarios, como tampoco de contenedores adecuados para desechar este tipo de elementos.

Por todo ello, la Guardia Civil ha remitido las actas levantadas junto con los materiales incautados en los locales a la Sección de contrabando del Departamento de aduanas de La Jonquera (Girona) para su destrucción, así como al Departamento de Sanidad y Salud del Ayuntamiento de Lloret de Mar, competente en materia de salud de los comercios minoristas.