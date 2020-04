Infermeres de Catalunya afea el uso de estudiantes de enfermería como trabajadoras "low-cost"

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ha criticado que algunos centros sanitarios utilicen a las estudiantes de enfermería como enfermeras "low-cost" durante la epidemia del coronavirus.

En un comunicado este martes, la organización ha alertado del riesgo que conlleva "para los pacientes y para las propias estudiantes" el hecho que los centros traten como profesionales a las alumnas de cuarto año, que ofrecen apoyo durante la pandemia por iniciativa del Govern.

"Por muy buena predisposición que se tenga, no tienen las competencias necesarias legalmente reconocidas", han manifestado desde el sindicato, que ha recordado que la falta de profesionales ante una crisis sanitaria no justifica la suplencia con personal no cualificado.

El sindicado ha advertido que las estudiantes están llevando a cabo tareas en unidades especializadas o de alta complejidad, y de forma autónoma, poniendo en riesgo "su propia salud tanto física como psicológica", y la de los pacientes.

Por estos motivos, Infermeres de Catalunya ha exigido que se dejen de utilizar estudiantes como enfermeras, "retirándolas inmediatamente de los lugares donde estén asumiendo las tareas propias de una enfermera titulada" y ubicándolas en tareas de apoyo a las profesionales.