Investigadores de la UPC convierten en imagen los acordes de bajo de una canción de Queen

Imagen del bajo de 'Another one bites the dust' de Queen

Imagen del bajo de 'Another one bites the dust' de Queen - UPC

TERRASSA (BARCELONA), 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación en dinámica no lineal, óptica no lineal y láseres (DONLL) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Terrassa (Barcelona) ha transformado en imágenes las vibraciones provocadas por las notas del bajo de 'Another one bites the dust' del grupo británico Queen.

La revista científica 'Optics Express' ha publicado el experimento que utiliza el nuevo método Best Pixel, "mucho más sencillo y efectivo que otros, con el que se pueden visualizar vibraciones sonoras de una fuente que no se escucha", ha informado la UPC en un comunicado este lunes.

El método consiste en utilizar la luz láser para generar una imagen que se mueve con el sonido, fruto de "la interferencia de ondas captada por una fuente de luz coherente".

Best Pixel podría tener "diferentes utilidades en el ámbito industrial" como crear detectores remotos de ruido en sitios de difícil acceso para los técnicos como sistemas de ventilación, de extracción subterránea y de refrigeración, entre otros.

Así, los responsables de mantenimiento "podrían avanzarse a las averías y monitorizar los equipos".