Isaac Baley (UPF), galardonado con el Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica

Archivo - El profesor de Economía de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona Isaac Baley - FUNDACIÓ BANC SABADELL - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Economía de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona Isaac Baley ha recibido el Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica, informa la entidad en un comunicado este martes.

Baley ha recibido el premio por una investigación que conecta las decisiones de empresas y trabajadores con la evolución del conjunto de la economía.

El trabajo analiza cómo la incertidumbre, los costes de ajuste y otras fricciones influyen en las decisiones de inversión, ocupación y fijación de precios, así como anticipar los efectos de las políticas económicas.

El jurado ha destacado la contribución de Baley a la macroeconomía moderna al incorporar de forma detallada la "heterogeneidad entre empresas y entre trabajadores", y la idea de que no se pueden adaptar de forma inmediata ni sin costes cuando cambia el entorno económico.

Baley ha explicado que su interés para por "entender qué pasa cuando la economía cambia más rápido de lo que las empresas y los trabajadores pueden adaptarse", y por qué reaccionan de forma diferente ante un mismo cambio".