Jaume Plensa reivindica el cine negro como "métafora de la vida llena de claridad"

"El cine negro y la novela negra tienen algo que yo siempre he buscado en mi obra"

El escultor Jaume Plensa ha defendido este jueves que el cine negro es una "metáfora de la vida llena de claridad", ha dicho en declaraciones a Europa Press con motivo de su carta blanca en la Filmoteca de Catalunya, para la que ha elegido numerosas cintas de este género.

"El cine negro y la novela negra tienen algo que yo siempre he buscado en mi obra", ha asegurado el escultor, que considera que esto es todo aquello que no se dice y se sobreentiende.

En su selección se encuentran películas como 'El topo'; 'The International: Dinero en la sombra'; 'Idus de marzo'; 'Apocalypto'; 'El manantial' y cineastas de referencia como Howard Hawks, David Cronenberg, Alfred Hitchcock, Orson Welles y los hermanos Coen.

Ha precisado que llegó a este tipo de cine gracias a la literatura, especialmente tras descubrir la novela 'Cosecha roja', de Dashiell Hammett, que le transformó y le invitó a conocer otras obras de Raymond Chandler.

"Con el cine me ha pasado lo mismo. Tanto la novela como el cine me han dado este estado de ánimo de búsqueda de una respuesta que nunca se encuentra", ha dicho Plensa.

"LOS OPUESTOS"

No obstante, su obra de tintes zen y reflexivos, ha descrito, no tiene nada que ver con este cine: "Son complementarios", ha dicho el escultor, al que le gusta trabajar con los opuestos.

"Busco lo opuesto y lo contradictorio: la fricción", ha dicho Plensa, que asegura que esto le da margen de crecimiento, además ha reivindicado que falta diálogo entre las diferentes disciplinas artísticas.

A su juicio, esta ha sido una ocasión extraordinaria para repensar y volver a ver películas que habían quedado en su memoria, así como para reescuchar sus bandas sonoras.

Como espectador, Plensa visualiza mucho cine en los aviones: "Me gusta mucho. Me he ido acostumbrado y ahora me cuesta ver cine en pantallas más grandes", ha dicho el escultor.

Sobre la influencia del cine en su obra, asegura desconocer su magnitud y pone como ejemplo que le encanta visitar mercados de comida, y que no sabe si esto influye en su obra: "Pero no podría estar sin hacerlo, y en el cine lo mismo".

"Creo que el cine es un poco como la novela transformada en poesía. Tiene una fuerte narrativa y un mundo visual poético. Esto ha hecho una conjunción extraordinaria", ha explicado.

LA ESCULTURA, EL SILENCIO

Para él, la escultura tiene la capacidad enorme de trabajar en el silencio, como los escritores que controlan los vacíos entre palabras o entre líneas, y que en el cine negro está todo bastante malentendido.

En 2018, Plensa desplegó su primera exposición en Barcelona en más de 20 años, donde recogía las últimas cuatro décadas en un recorrido que mostraba el diálogo que se produce entre las obras que representan la figura humana y las obras abstractas.