Javier Camarena y Maria Kataeva protagonizan 'La cenerentola' en el Liceu de Barcelona

BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El tenor Javier Camarena y la mezzosoprano Maria Kataeva protagonizan la ópera cómica 'La cenerentola' de Gioachino Rossini, en una versión de la directora escénica Emma Dante, que se podrá ver en diez funciones en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona entre el 16 de mayo y el 1 de junio.

En rueda de prensa este jueves, la directora escénica Emma Dante ha asegurado que 'La cenerentola' es "una potencia de la naturaleza", que no se agotará nunca, y ha afirmado que bajo el aspecto de una ópera bufa o farsa esconde temas tan actuales como la violencia doméstica o las relaciones de abuso.

Dante plantea una interpretación amplia de la ópera, que se estrenó en Roma en 1817 adaptando el cuento de Charles Perrault, y pese a ser una comedia en la tradición rossiniana aborda situaciones de la ópera seria, con situaciones dramáticas que aportan gravedad a la historia de Angelina y Don Ramiro.

"DERECHO A SOÑAR"

La directora escénica ha asegurado que la interpretación de la ópera se concentra en el personaje de Angelina/Cenerentola, desposeída de todo y sin poder tener sueños, en un problema no resuelto de la situación de la mujer en determinadas familias: "Todavía hay muchos sitios, en el sur de Italia. No existen Cenicientas, pero sí muchas mujeres que no tiene derecho a soñar".

Dante ha remarcado que es una fábula, pero también contiene "elementos perturbadores" que la pueden convertir en una pesadilla, ayudada por una escenografía inspirada en el pop art norteamericano.

El director musical Giacomo Sagripanti ha remarcado que es "la más particular" de las obras de Rossini, y que el compositor buscó dotarla de un sonido muy particular para exprimir la sensación de sueño.

"GUIÑO A LA REFLEXIÓN"

Camarena ha remarcado que es un gusto volver a encontrarse con la energía de esta obra rossiniana con una propuesta muy interesante por parte de Dante, y ha remarcado que la ópera tiene "un guiño a la reflexión".

"La ópera no debe ser solo un instrumento, sino que debe seguir siendo un motivo de reflexión" y ser partícipe de los cambios, ha resaltado el tenor, que interpreta a Don Ramiro en cinco de las funciones, mientras que el sudafricano Sunnyboy Dladla lo hará en el resto.

Ha remarcado que este tipo de cuentos fantásticos se relataban contando una cierta realidad, diferente a como se conocen hoy en día, y ha abogado por "indagar un poco más allá de la historia".

Camarena ha afirmado que es un rol que "intentará seguir cantando" si está a su altura, y ha afirmado que con el paso del tiempo van cambiando las condiciones de la voz y es una cuestión que se debe analizar.

La mezzosoprano rusa Maria Kataeva, que intercalará rol con la barcelonesa Carol Garcia, ha asegurado sentirse muy honrada en hacer su debut en España en el Liceu, y ha remarcado que su papel de Angelina es un rol "con un registro muy amplio".

El director artístico del Liceu, Victor Garcia de Gomar, ha subrayado que se trata de una "grandísima" creación de Rossini, que supone el debut de Emma Dante en el Liceu, y ha dicho que las funciones son en homenaje a la contraalto Ewa Podles, fallecida en enero.