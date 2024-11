Jo Nesbo asegura que la novela negra sirve como "escapismo a un lugar más seguro" para el lector

Publica el thriller 'El rey de Os', continuación de 'El reino'

El escritor noruego Jo Nesbo acaba de publicar en castellano y catalán el thriller 'El rey de Os', continuación de 'El reino', y ha asegurado que "en muchas ocasiones la novela negra sirve como escapismo a un lugar más seguro" para el lector, donde el crimen se acaba resolviendo y la armonía y el orden prevalecen.

En una rueda de prensa telemática, ha explicado que la novela negra "es un género que promete a la gente que todo acaba bien", en el que los asesinatos son un marco, y pone el foco en la condición humana, la sociedad y las cuestiones morales, cuestiones que antes abordaba la literatura religiosa.

Nesbo ha asegurado que no cree que haya una correlación entre los delitos reales y la novela negra para que se lea más o menos, y ha recordado que en un momento de bombardeos como en Londres durante la Segunda Guerra Mundial el género que más se leía en los refugios era el negro.

'El rey de Os', publicado en castellano por Reservoir Books y en catalán por Proa, sigue la historia de los hermanos Carl y Roy Opgard en el pequeño pueblo noruego, donde dirigen el balneario y sueñan con un parque de atracciones, y ven como sus planes se pueden ver alterados por la voluntad de construir una nueva autovía en la región.

Ha asegurado que ha querido continuar las peripecias de los hermanos porque se enamoró de los personajes y quería ver "qué les pasaba" tras 'El reino', y ha afirmado que él escribe sobre lo que le hace disfrutar.

Como en la anterior se produce una relación entre hermanos similar a Caín y Abel, por lo que Nesbo ha recordado que los temas bíblicos aparecen en muchas de sus novelas, a lo que ha añadido que quería reflejar la relación, intimidad, lealtad y competencia que se puede producir entre hermanos.

Preguntado por el contexto político mundial actual, ha afirmado que son unos tiempos polarizados que "cuestan juzgar porque se está centrado en los peligros" y que quizá de aquí a diez años se pueden ver de otra manera.

"Creo que cuesta decir si estos tiempos son más peligrosos que los de antes, pero así parece que sea ahora", ha afirmado Nesbo, para quien las últimas elecciones estadounidenses han constatado que el objetivo de la solidaridad se ha visto más debilitado y el individualismo sigue más adelante.

IA

Preguntado sobre la irrupción de la inteligencia artificial (IA), ha afirmado que no está seguro que acabe asumiendo el papel de los escritores en un futuro cercano, en la que será más un complemento: "No creo que me vaya a quedar sin trabajo en los próximos 20 o 30 años".

Ha asegurado que se siente tan "libre" cuando escribe libros de la serie del policía Harry Hole como con las novelas independientes, y ha dicho que las normas que implican la novela negra más clásica le gustan y estimula su creatividad.

Nesbo ha explicado que está trabajando en un nuevo volumen de la saga Harry Hole, que desconoce cuándo se publicará, y que su próximo libro publicado será un libro protagonizado por un detective norteamericano que investigará un crimen en Minneapolis (Estados Unidos), que se editará en Noruega a principios de 2025.

Sobre la adaptación de las novelas de Harry Hole para una serie en Netflix, ha dicho que es un formato diferente, y ha remarcado que pertenece a una generación que ha crecido viendo películas y series por lo que su escritura se ha visto "influenciada" por ellas.