John Fogerty brilla en el Festival Cap Roig (Girona) en su único concierto en España

CALELLA DE PALAFRUGELL (GIRONA), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cantante y guitarrista estadounidense John Fogerty ha brillado este viernes en su concierto en el Festival de Cap Roig, en Calella de Palafrugell (Girona), única actuación en España dentro de su gira europea y en la que ha exhibido su extenso catálogo.

Este 'Celebration Tour', un año después de que el cantante haya conseguido los derechos de todo su catálogo –-circunstancia a la que se ha referido en el concierto--, resigue la trayectoria del cantante de 79 años durante hora y media de concierto.

En una sucesión de himnos del rock'n'roll, en los que han sobresalido la quincena de temas de la Creedence Clearwater Revival, Fogerty, con sus habituales tejanos y camisa de franela, se ha metido en el bolsillo al público del festival siete años después de su última visita a España y 15 de su última actuación en Barcelona.

Se han sucedido canciones de la Creedence como las iniciales 'Bad Moon Rising', 'Up around the bend', 'Green river' y 'Born on the Bayou', junto a guiños a la carrera en solitario de Fogerty como 'Rock and roll girls' y 'Joy of my life', todos ellos acompañados de audiovisuales a tono con la canción.

Han sido los clásicos de la segunda mitad del concierto como la infalible 'Have you ever seen the rain?', 'Down in the corner' y 'Fortunate son' las canciones que más aplausos han arrancado, dejando para el bis la festiva 'Rockin'all over the World', y la clásica 'Proud Mary'.

Fogerty ha acabado con el concierto en el Festival de Cap Roig su gira europea, con la que ha pasado por Alemania, Países Bajos, Italia y Francia, y que ahora continuará en Estados Unidos a partir del 31 de julio y durante todo el mes de agosto.