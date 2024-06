Jordi Coca publica 'La quietud', una novela con "voluntad de testamento y testimonio"

Lamenta la situación política en Catalunya: "No hay proyecto de país"



BARCELONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor barcelonés Jordi Coca acaba de publicar la novela 'La quietud' (Edicions 62), un libro que ha explicado que ha escrito con "voluntad de testamento y testimonio, sin que quiera decir nada de otro mundo" en el que una narradora recuerda sus vivencias.

En rueda de prensa, Coca (Barcelona, 1947) ha asegurado que desconoce si escribirá más novelas: "No sé si escribiré otra novela. Escribiré otras cosas seguro, en catalán, pero otra novela no sé si haré".

La novela trata la historia de Margalida, una anciana en una isla del Mediterràneo, que repasa su vida y sus recuerdos junto a su joven asistente Celeste, procedente de una isla caribeña, con las que establece una "dualidad".

Se trata de una novela más larga de lo habitual en la obra de Coca, pero el escritor ha dicho que ha disfrutado mucho con esa "sensación de vértigo", y ha remarcado que ha regresado a un universo que ya ha aparecido en anteriores obras.

"CANSANCIO"

Coca ha remarcado que tiene la sensación de que este libro es un poco un testamento, ha remarcado que le interesa mostrar que cuando aparentemente no pasa nada es cuando pasa lo importante, y ha mostrado cansancio por la situación política en Catalunya y que sea la sociedad quien la sostenga: "Estoy cansado de trabajar para nada, de los políticos del país, de tanta tontería".

"Siento una tristeza y un cansancio de no saber hacia dónde vamos. No hay proyecto de país, no hay nada. Un país que tiene un presupuesto de 43.000 millones y estamos hablando de la 'sopa d'all' cada dos por tres", ha remarcado Coca,

Ha asegurado que hacer una novela no es ir de excursión al Montseny, sino que requiere un esfuerzo de dos o tres años, y los escritores no viven del aire.

AMOR AL TEATRO

Ha asegurado que en otras ocasiones tiene tres o cuatro ideas para nuevas novelas, pero que ahora "no tiene nada pensado de narrativa", pero sí que tiene voluntad de hacer un volumen sobre el teatro de Christopher Marlowe como ya hizo con William Shakespeare.

Coca se ha quejado de no recibir llamadas para hacer teatro pese a haber presentado ideas de proyectos, y ha recordado que la última obra que ha tenido en escena ha sido 'La última cinta de Krapp', en versión en castellano: "Si pudiese no haría nada más que teatro. Escribir solo es muy aburrido".

El teatro también tiene cabida en la novela 'La quietud', con protagonismo de la obra 'La señorita Julia', de August Strindberg, una obra que ha calificado de "extraordinaria" alrededor del deseo y la ambición.

La editora Pilar Beltran ha recordado la trayectoria de cinco décadas de Coca de novela y ensayo en catalán, y ha subrayado que "todos los jóvenes escritores deberían leerlo" para conocer la realidad compleja que transmiten.