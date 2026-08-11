Jordi Martí (Junts) ve "insuficiente" la ampliación de la red de videovigilancia de Barcelona

El líder de Junts en Barcelona, Jordi Martí, y la concejala Titon Lailla, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo municipal de Junts per Barcelona, Jordi Martí Galbís, ha valorado positivamente el anuncio del Ayuntamiento de ampliar la red de videovigilancia con 99 nuevos dispositivos, aunque ha subrayado que "esta medida llega tarde, es insuficiente y forma parte de un patrón que se repite: el PSC primero rechaza las propuestas de Junts, y años después las acaba adoptando sin reconocerlo y sin la valentía de hacerlas de forma completa".

Martí ha recordado que la instalación de cámaras de videovigilancia en los espacios públicos de Barcelona fue una iniciativa impulsada por el gobierno del alcalde Xavier Trias y ha defendido que es necesario que "la ciudadanía sepa de dónde viene esa idea y quién la defendió primero", informa un comunicado de Junts.

El presidente del grupo municipal ha subrayado que "Mientras el gobierno planifica para 2027, los barceloneses sufren la inseguridad hoy: Necesitamos más cámaras, más rápido y en más barrios, no sólo en cinco puntos elegidos con cuentagotas".