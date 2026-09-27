Jordi Pujol y Artur Mas participarán el 5 octubre en un homenaje a Lluís Prenafeta

Archivo - El exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat con Jordi Pujol, Lluís Prenafeta - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas tienen previsto participar el lunes 5 de octubre en un homenaje al exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat con Pujol, Lluís Prenafeta, que falleció en abril del año pasado a los 86 años.

El acto, a las 19.30 horas en el Espai Línia de Barcelona, lo organiza la familia de Prenafeta y reunirá en una mesa redonda a Mas, al escritor Vicenç Villatoro y a los periodistas Vicent Sanchis y José Antich, moderados por el también periodista Jofre Llombart.

Se presentará un memorial digital con la trayectoria y obra de Prenafeta, que nació en 1939 en Ivars d'Urgell (Lleida), creció en el barrio barcelonés de Sants.

En los años setenta se hizo militante de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), y como secretario general de Presidencia entre 1980 y 1990, se convirtió en la mano derecha de Pujol, hasta el punto que su relación fue mucho más allá de lo profesional.

Cuenta Sanchis que Prenafeta explicó que cuando entró con Pujol el primer día en el Palau de la Generalitat, el expresidente le dijo: "Lluís, la Generalitat somos tú y yo".

Desde su responsabilidad, fue uno de los principales arquitectos del autogobierno catalán, e impulsó proyectos clave como TV3, Catalunya Ràdio, la proyección que supusieron los viajes internacionales del expresident y el incipiente cuerpo de los Mossos d'Esquadra.

Fuera de la política, en 1990, impulsó el periódico 'El Observador', de tendencia pujolista y en castellano que cerró en 1993, y también creó la Fundació Catalunya Oberta.

PRETÒRIA

En octubre de 2009 fue detenido en el marco de la operación Pretòria contra la corrupción urbanística junto al exconseller convergente Macià Alavedra y al entonces alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Bartomeu Muñoz.

Ingresó en la cárcel madrileña de Soto del Real, de la que salió 42 días después en libertad con cargos, y fue condenado a un año, 11 meses y 27 días de prisión por tráfico de influencias y blanqueo de capitales por cobrar comisiones ilegales a cambio de mediar en tres 'pelotazos' urbanísticos en el área metropolitana de Barcelona.

Escribió dos libros: 'L'ombra del poder' (La sombra del poder) en 1999, donde repasa su trayectoria como secretario general de Presidencia, y 'El malson. Quan la realitat supera la ficció' (La pesadilla. Cuando la realidad supera la ficción') en 2010, donde aborda sus problemas con la justicia.