Junqueras cree que Comuns y ERC representan "cosas muy diferentes" y defiende el pacto con Podemos

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante una entrevista para Europa Press, a 3 de agosto de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Junqueras es doctor en Historia por la Universidad Aut`noma de Barcelona y fue eurodiputat y alcalde de San - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este miércoles que el pacto para hacer un frente común de las izquierdas para las elecciones del 29N no era posible porque Comuns y ERC representan "cosas muy diferentes" y ha defendido el pacto republicano con Podemos porque hace que la formación morada no se presente en Catalunya.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press ha explicado que la diferencia que tilda de colosal entre Comuns y Podemos es que los segundos no se presentan y piden el voto para ERC: "Si la gente se presenta y pide el voto por Esquerra Republicana, casi a nadie le diremos que no".

Ha apuntado que el pacto con la formación morada incluye que habrá cinco personas de Podemos, una de ellas (una concejal del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) en posición "de casi ser electa", y que figuran como independientes en la lista republicana.

RELACIÓN CON RUFIÁN

Preguntado por su relación con el candidato de ERC por Barcelona, Gabiel Rufián, ha expresado que es buena y que en ningún momento ha tenido dudas que el exportavoz en el Congreso no se fuera a presentar bajo las siglas republicanas.

Ha apuntado que hay dos actos de la candidata de Podemos, Irene Montero, y Rufián en Barcelona sin las siglas de ambos partidos: "Forma parte de la lógica de un partido político, que es Podemos, que no se presenta en Catalunya y que pide el voto por Esquerra Republicana. Está bien".