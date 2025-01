Junqueras (ERC) afirma que Junts "se equivocaría" si se suma a una moción de censura a Sánchez

Cree que la cuestión de confianza de Junts no aporta nada: "Quizás no hace falta"

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que Junts "se equivocaría mucho" si se suma a una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que considera que no mejoraría nada la situación de Catalunya.

"Como creo que se equivocarían mucho y presupongo que no se quieren equivocar, entiendo que no lo harán", ha sostenido Junqueras este martes en una entrevista en Ràdio 4 y La2 recogida por Europa Press.

Así se ha pronunciado después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegurase este lunes que presentaría una moción de censura si Junts la apoya, después de que Vox se haya abierto a esa moción si es para convocar elecciones.

Junqueras ha afirmado que ERC "no tiene ni ninguna prisa ni ninguna intención de que en el Estado haya un Gobierno de PP y Vox", aunque ha señalado que serán exigentes con el PSOE para que cumpla los pactos suscritos con su formación política.

"El señor Feijóo apela a Junts, no apela a ERC. Creo que no es casualidad", ha apuntado Junqueras, que ha añadido que para los republicanos es un orgullo que sea inimaginable que el PP les inste a sumarse a una moción de censura, textualmente.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Preguntado por si cree que Sánchez debe someterse a una cuestión de confianza como pide Junts, ha respondido que hay muchos motivos para desconfiar del presidente del Gobierno, pero ha añadido: "Que ahora se admita una cuestión de confianza tampoco aporta nada. Por tanto, si no ayuda en nada, quizás no hace falta".

El líder de los republicanos considera que el PSOE ha hecho cosas bien como pactar con ERC la mejora de las pensiones, ha dicho textualmente, y ha asegurado que los socialistas "algunas veces aciertan, y en general aciertan cuando se dan cuenta de que ERC tiene razón".

MEDIDAS EN VIVIENDA

Sobre el anuncio de Sánchez de la exención total del IRPF a propietarios que alquilen viviendas según el índice de referencia, Junqueras ha asegurado que esta exención sobre todo beneficia a las rentas más altas, por lo que considera que esta medida "debería mejorar".

"A mi me parece que (Sánchez) intenta ir en la dirección que toca y no siempre acaba de afinar", ha asegurado el dirigente republicano, que ha añadido que el problema de la vivienda no solo se resuelve construyendo nuevas casas, sino con medidas como la rehabilitación de edificios, a través de programas públicos conjuntos de diversos niveles de la administración.

EL IMÁN DE RIPOLL

Junqueras ha señalado que no le sorprende la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el imán de Ripoll (Girona), Abdelbaki Es Satty, después de que los documentos desclasificados del CNI hayan confirmado que los servicios de inteligencia se reunieron en tres ocasiones en 2014 con el considerado cerebro de los atentados del 17-A en Catalunya.

"Lo que parece evidente es que el CNI tuvo contacto con esta persona y esta persona acabó siendo responsable de unos atentados", ha afirmado Junqueras, que ha responsabilizado a los servicios de inteligencia de no ser capaces de detectar el peligro.