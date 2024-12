Junqueras (ERC) recuerda "grandes victorias" bajo su presidencia y Godàs pide nuevos liderazgos

Godàs dice que se puede "gustar a todos" y Junqueras defiende seducir a los trabajadores

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de ERC y candidato de 'Militància Decidim' a la reelección, Oriol Junqueras, ha recordades las "grandes victorias" electorales durante su presidencia, mientras que el candidato de 'Nova Esquerra Nacional', Xavier Godàs, ha recordado el descenso de votos en las últimas citas electorales, ante lo que ha pedido nuevos liderazgos.

Lo han dicho en un debate electoral este jueves, que ERC ha emitido en Youtube, por la segunda vuelta del congreso del partido, que se celebrará este sábado para decidir el próximo líder de los republicanos.

"REVISIÓN CRÍTICA" DEL 'PROCÉS'

Godàs ha reivindicado hacer una "revisión crítica necesaria del proceso" independentista y ha abogado por que la renovación de liderazgos vaya más allá de ERC y se extienda al conjunto del movimiento independentista.

Junqueras ha relatado que, cuando asumió la presidencia de ERC en 2011, el partido estaba en "horas muy bajas y había sufrido dos escisiones", y que se lograron victorias electorales con un proyecto que, textualmente, interpelaba a las mayorías sociales.

NO ACERCARSE AL PSC NI A JUNTS

En este sentido, el candidato a la reelección apuesta por volver a seducir a la clase trabajadora: "No queremos un partido pequeño, resignado ni cerrado. Queremos un partido que se parezca a la sociedad y al pueblo trabajador".

Sin embargo, Godàs cree que ERC no puede pretender "gustar a todos" y ha recetado centrarse en liderar la izquierda soberanista e independentista, sin acercarse al PSC ni a Junts.

"No saltarnos este perímetro, crecer sobre la base de ERC y ser un partido grande, una alternativa de gobierno", y ha afeado a Junqueras no haber llevado la 'estelada' en actos en los que ha participado.

Junqueras ha preguntado: "¿Sabéis cuál es la única manera de no ser muleta de ningún otro partido político? Siendo muy grandes, desde la izquierda independentista", y ha apostado por buscar apoyos en una sociedad catalana diversa y casar el proyecto independentista con la lucha por mejorar las condiciones de vida de la gente.

RECONEXIÓN INTERNA

Godàs le ha reprochado no presentar ante el Consell Nacional del partido el informe sobre el balance de la gestión de su mandato, a lo que Junqueras ha respondido que "la mejor manera de dar protagonismo a la militancia es justamente convocar un congreso".

De cara al nuevo periodo tras el congreso, Junqueras ha sostenido que se debe hacer un trabajo de reconexión interna y con las asambleas territoriales del partido, así como con la sociedad, y ha invitado al resto de candidaturas a hacer una ronda por el territorio tras el proceso congresual.

Godàs ha señalado que lo primero que se debe hacer es cohesionar el partido, ya que hay relaciones "que han quedado tocadas", para lo que también ha invitado a las otras candidaturas a redactar conjuntamente las ponencias que se debatirán en el plenario del congreso.

ESTRUCTURA B

En relación a la estructura B de ERC, Godàs ha vuelto a poner en duda que Junqueras no supiera de su existencia cuando presidía el partido: "Nadie lo entiende, de verdad, que no supieras que esto pasaba".

Junqueras ha insistido en que no lo sabía: "Soy responsable de todas las confianzas que he otorgado, pero no me siento responsable de ningún abuso de confianza que alguien haya podido cometer".