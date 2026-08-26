Junts vuelve a registrar la ley para delegar competencias en inmigración a Catalunya

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de junio de 2026, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debate hoy las preguntas de control a Pedro Sánche - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha anunciado que su grupo registrará este miércoles de nuevo la proposición de ley para la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración, y que lo hará en solitario.

"Catalunya necesita de forma urgente poder tomar las propias decisiones y poder ser quien responde ante los ciudadanos por las decisiones que toma el Gobierno de Catalunya y no por las decisiones que se toman a 600 kilómetros", ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Sin embargo, han incorporado algunas modificaciones respecto de la primera propuesta, que sí que lograron pactar con el PSOE, pero que generó el rechazo de Podemos, especialmente por la exposición de motivos, mientras que el articulado de la ley es "exactamente el mismo", según Nogueras.

Así, se mantiene que Catalunya asuma competencias en la autorización de la residencia temporal de migrantes y de estancias de larga duración, en la expedición del documento de identidad para extranjeros, y de que los Mossos compartan con la Policía Nacional y la Guardia Civil la seguridad en puertos y aeropuertos.

Se retirará la exposición de motivos para evitar que Podemos, que calificó de racista la primera propuesta de los juntaires, rechace la ley: "Ahora mismo no hay ninguna excusa para no votar que sí, porque esa parte que ellos en su momento dijeron que les molestaba ya no está".

Nogueras ha evitado explicitar si han pactado con el PSOE la presentación de esta proposición de ley, pero que "este es uno de los temas que queda pendiente y ellos lo saben", y ha dicho que con Podemos no lo han tratado.

"Como nosotros creemos que la ciudadanía no puede esperar más y que nuestra responsabilidad es tomar decisiones frente a las no decisiones que no está tomando ni el Govern ni el Gobierno del Partido Socialista, lo hacemos nosotros", ha añadido.

SÁNCHEZ VA "TARDE" EN CEUTA

Respecto al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de comparecer ante el Congreso por la crisis en Ceuta, ha dicho que llega tarde: "Los socialistas siempre van tarde, pero van tarde en todo".

"Todo el mundo empieza a estar muy harto de tanta palabrería, de tanto escaparate, de tanto barro, porque al final todo esto es barro", ha expresado, criticando que Sánchez se siente cómodo, ha dicho, compareciendo de vez en cuando haciendo ver que no pasa nada.

AGRESIÓN "INACEPTABLE"

Se ha referido también a la actuación policial previa al partido entre el Elche y el Barça en que se requisaron banderas independentistas y se detuvo a un menor de edad, considerando que se trata de una actuación "absolutamente inaceptable".

Ha criticado el silencio del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y de Sánchez, ante estos hechos: "Mientras el Gobierno se llena la boca en la defensa de los derechos humanos y de los de los menores, parece que si el menor es catalán y lleva una estelada, estos derechos desaparecen, como desaparecidos están también el señor Illa y el propio Sánchez"

Y ha abogado porque no se homenajee a los futbolistas campeones del mundo este jueves en el Camp Nou: "No sólo no debería hacerse un reconocimiento a la selección española, cuando nosotros tenemos nuestra selección catalana y no puede jugar porque el Gobierno no lo permite, sino que debería hacerse un reconocimiento a personas valientes y sobre todo de este chaval que sufrió esta agresión".