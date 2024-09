El jurado considera culpable a una de las acusadas de Cornellà (Barcelona) de matar a la víctima

A la otra la considera culpable de un delito de lesiones



BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular de la Audiencia de Barcelona ha declarado culpable de asesinar a una joven de 19 años a la salida de la discoteca Capitolio el 28 de junio de 2020 en Cornellà de Llobregat (Barcelona) a la principal acusada --y autora confesa-- del crimen.

Así lo han dicho este jueves durante la lectura del veredicto, en el que han declarado probado que dos puñaladas con arma blanca causaron la muerte de la joven, Kristen, y que fue la principal acusada quien portaba el arma blanca y ejecutó "dicha acción con intención de acabar con la vida o siendo consciente de que podía hacerlo", con 8 votos a favor y 1 en contra.

También 8 de ellos han votado a favor de que la acusada hizo la acción de "forma sorpresiva" sin que la víctima pudiera oponer resistencia, ya que no podía prever un ataque con arma blanca.

CONFESÓ LOS HECHOS

La principal acusada confesó los hechos durante su declaración en el juicio y se mostró arrepentida "de corazón", además de alegar que nunca fue su intención causarle tanto daño y que se asustó porque la víctima era más alta que ella y pensaba que también iba armada.

Explicó que ella y su marido fueron al vip de la discoteca, y que, al salir, ella y su prima --la otra acusada-- se subieron al coche porque estaban cansadas y un hombre latino empezó a proferir expresiones faltándoles al respeto.

Este hecho originó una pelea entre este joven --que declaró como testigo durante el juicio-- y el marido de la principal acusada, al que se unieron otras personas, entre ellas Kristen, quien le propinó una patada a su esposo que lo hizo caer al suelo.

"Esta patada no es motivo de un ataque con arma blanca. No actuó con legítima defensa, ya que inició una persecución por el ataque de la patada", ha alegado el jurado.

En su declaración, ella aseguró que sacó la navaja para asustarla porque tenía miedo, por lo que Kristen, al ver el arma, le dio una patada en el brazo derecho para desarmarla, y la considerada culpable pensó que también tenía un arma blanca y como autorreflejo la apuñaló, según dijo.

NO PROBADO QUE CONSUMIERA ALCOHOL Y DROGAS

Además, el jurado considera que "no está probado que consumiera alcohol ni cocaína" esa noche ni queda acreditado que tuviera dependencia de alcohol o drogas, y aseguran que en las imágenes de vídeo del día del crimen se la ve corriendo sin afectación.

También han votado con 3 votos a favor y 6 en contra que se presentara voluntariamente en la comisaría el 17 de septiembre de 2020 para confesar los hechos: "La entrega no es voluntaria, es fruto de la detención de la otra acusada y de la presión policial".

LA OTRA ACUSADA

En el juicio también estaba acusada la prima de la principal acusada, como cómplice, quien alegó que ella se fue del lugar de los hechos antes del incidente y que no tocó en ningún momento a la víctima.

El jurado la ha declarado culpable de un delito de lesiones, por una patada que le realizó a la víctima durante la pelea previa a su muerte.

"No hay prueba visual de heridas por parte de la acusada. Los testigos no relatan de la misma manera los hechos y ni se relatan con suficiente claridad, por lo que no tenemos pruebas suficientes para determinarla como cómplice", aunque la consideran culpable de causarle heridas no concretas que se hubieran curado con el tiempo.