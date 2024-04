Kerri Maher novela la lucha del grupo Jane por el derecho al aborto en 'Al otro lado de la línea'

Cree que Estados Unidos puede "necesitar de nuevo" colectivo Jane para garantizar el aborto

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora Kerri Maher ha novelado en 'Al otro lado de la línea' (Navona) la lucha del colectivo Jane, que "liberaba" a mujeres facilitándoles el acceso al aborto de manera clandestina en el Chicago de los años 70, donde estaba prohibido llevar a cabo esta práctica.

En una entrevista de Europa Press en Barcelona, ha explicado que decidió ficcionar la historia de este grupo tras escuchar sobre ellas en la National Public Radio en 2018, y dice que le llamó la atención que "eran solo mujeres normales, sin especiales entrenamientos médicos", que decidieron proporcionar estos abortos a otras mujeres de la época, a modo de reivindicación feminista.

Para ella, la lucha por el derecho al aborto está "aún muy presente, desgraciadamente", y ha mencionado el caso Dobbs de 2022, donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostiene que la Constitución americana no contempla ningún derecho al aborto, anulando los casos Roe contra Wade (1973) y Planned Parenthood contra Casey (1992).

La también autora de 'La librera de París' sobre la librera que editó el 'Ulises' de James Joyce, ha asegurado que actualmente el derecho al aborto no está garantizado en estados como Misisipi, Texas y Alabama, donde las mujeres no solo no pueden llevarlo a cabo sino que, además, "es posible que te detengan porque te dan la información" sobre el procedimiento.

"Es totalmente increíble pensar que aquí estamos, todos estos años después, y que podríamos necesitar a Jane de nuevo", ha mencionado Maher, y asegura que, al igual que las protagonistas de la novela, ella también cree que abortar es una forma de liberarse.

DERECHO AL ABORTO

"Una de las cosas que me gustaría que la gente tuviera en cuenta es que no tiene que sucederle a alguien en tu familia (el aborto) para defenderlo. No hay un 'ellas', somos todas nosotras. Tal vez es necesario un poco de conciencia a la gente de la problemática", ha reclamado.

Cree que ante todo esto, es necesario aprobar una ley federal en Estados Unidos "que proteja el derecho al aborto", y también que se facilite un subsidio estatal para el cuidado infantil, de manera que las mujeres no tengan que renunciar a su trabajo para cuidar de los hijos.

Ha asegurado que durante la investigación le sorprendió la visión de liberación en torno al aborto que tenía el colectivo Jane, y la idea de que la maternidad es solo una parte de una pieza más grande que es la vida reproductiva de una mujer: "Jane realmente abrazó como una forma de liberar a las mujeres el hecho de que la maternidad no te define. Es solo un evento en tu vida".

DILEMAS ANTE LA MATERNIDAD

En el libro aborda algunos dilemas que se plantean las mujeres cuando llega el momento de la maternidad, como la dualidad entre las obligaciones familiares y las laborales, la falta de una visión femenina en la atención sanitaria o cómo los hombres "invalidan" a las mujeres que quieren luchar por sus derechos y libertades.

La autora ha apuntado que se estima que Jane realizó unos 11.000 abortos en el curso de cinco años solo en el área de Chicago, y que el libro lo escribió durante la pandemia y que le impresionó la capacidad de servicio que tienen los sanitarios y cómo quiso plasmar esto en la novela: "Su capacidad de ir allí y arriesgarse tanto para cuidar a la gente. Creo que las mujeres de Jane tuvieron ese mismo tipo de servicio".

También ha destacado la importancia de crear referentes femeninos entre las nuevas generaciones, con la mención en el libro en varias ocasiones de la autora británica Jane Austen, de quien Maher se declara seguidora y a quien define como un "icono feminista".

Por último, ha asegurado que de la novela se ha llevado varios aprendizajes, como que "las mujeres pueden hacer cualquier cosa que se propongan", y preguntada por futuras novelas, ha avanzado que está trabajando en 'Summer of Love', que prevé publicar en Estados Unidos de cara al 2026.