Larrosa (PSC) promete "contundencia" tras los altercados en Lleida y anuncia un dispositivo especial

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, en rueda de premsa. - AJUJNTAMENT DE LLEIDA

LLEIDA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa (PSC), ha prometido este lunes "actuar con contundencia con los responsables" tras los incidentes de este pasado fin de semana en el Parc de les Vies y ha anunciado un dispositivo conjunto de Mossos d'Esquadra y Guàrdia Urbana en los barrios de la Balàfia, Clot, Pardinyes y el propio parque, informa un comunicado del consistorio.

Así se ha expresado tras una reunión con mandos policiales y asociaciones vecinales para evaluar los altercados, que comenzaron el sábado con una pelea multitudinaria sobre las 22.00 horas en la avenida Rosa Parks y dejaron 4 heridos, uno de arma blanca, y cinco detenidos.

El primer edil ha subrayado que "son hechos graves, que se tienen que investigar hasta el final, y hay que actuar con contundencia con los responsables" y ha afirmado que el origen de los altercados apunta a conflictos personales.

Larrosa ha detallado que muchas de las personas identificadas cuentan con antecedentes policiales y que "prácticamente todas son menores de edad: van desde los 14 hasta los 17 años, aunque hay indicios de que podría haber menores de 14 años, lo que también está bajo investigación".

También ha remarcado que no se trata de un ataque entre comunidades, sino actos de un grupo de jovenes hacia un colectivo vulnerable: "Soy el primero que reclamo más contundencia a todos los niveles, pero de ninguna de las maneras lo que se tiene que hacer es aprovechar episodios como el que se ha vivido para estigmatizar o deshumanizar comunidades enteras".

Finalmente, Larrosa ha pedido contundencia a la Fiscalía de Menores y ha calificado de 'electoralismo' las declaraciones de algunos grupos de oposición, recordando que "un episodio grave no invalida la tendencia general".