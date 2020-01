Laura Borràs asegura que Torra seguirá siendo presidente "lo diga o no el Supremo"

Publicado 10/01/2020 9:58:23 CET

Asegura que le habría "gustado mucho" que Junqueras pudiera ir al Parlamento Europeo

BARCELONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, seguirá siendo presidente "lo diga o no el Supremo", y ha defendido que solo escogen los presidentes los diputados del Parlament votados por los representantes, y no un tribunal.

Así se ha pronunciado el jueves noche en una entrevista en el Canal 3/24 recogida por Europa Press, poco antes de que se conozca --este viernes-- la decisión del Tribunal Supremo (TS), que dirá si se suspende o no de urgencia el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que retiró la credencial de diputado en el Parlament a Torra.

"Debemos plantarnos para defender lo que es la soberanía del Parlament. No permitir ninguna ingerencia. Ya ha habido demasiados recortes", ha expresado Borràs, que ha defendido que el Parlament debe regirse por su reglamento, el cual ha dicho que establece que para retirar la credencial a un diputado, o bien tiene que ser por su voluntad propia, o porque existe una sentencia firme.

La diputada ha defendido el 'no' de JxCat a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado que no ha habido diferencia entre su gobierno en funciones y el anterior gobierno del PP, y ha zanjado que no se tiene que investir al presidente socialista cuando está "intentando inhabilitar al presidente catalán".

PARLAMENTO EUROPEO

Borràs ha dicho que el lunes JxCat estará en el pleno del Parlamento Europeo para acompañar a los eurodiputados Carles Puigdemont y Toni Comín, y ha recordado al líder de ERC, Oriol Junqueras, después de que el TS haya decidido no suspender el acuerdo de la JEC que le negó la credencial de eurodiputado.

"Me habría gustado mucho, también, que estuviera el vicepresidente legítimo de este país", ha aseverado Borràs, y ha dicho que tras la decisión del TS Europa verá que España desobedece la Justicia europea.