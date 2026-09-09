Laura Gost combina distopía y thriller en la novela 'El preu de néixer'

Archivo - La escritora Laura Gost - AINA MARIA CANTALLOPS/GRUP 62 - Archivo

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora mallorquina Laura Gost publica este miércoles 'El preu de néixer' (Proa), un cruce de distopía, drama y thriller ambientado en una sociedad en la que cada nacimiento debe ir acompañada de la muerte aceptada de una persona en su lugar en un sistema de relevo legal: "Me gusta jugar con los claroscuros".

En una entrevista de Europa Press, Gost (Sa Pobla, 1993) ha explicado que en las distopías acostumbra a haber un estado totalitario que obliga, pero que en esta se establece un principio legal que abre una "rendija para la elección de cada persona, que es lo que genera el drama" y este relevo se gestiona a través de contratos, listas de espera y protocolos administrativos.

En 'El preu de néixer', que se publicará en castellano en Temas de Hoy el 16 de septiembre, Lisa y Rai quieren tener un hijo, pero su deseo deja de ser una decisión puramente personal para convertirse en una negociación con la muerte en la que implican a familiares, conocidos y su propio pasado.

"ESPEJO HIPERBÓLICO"

Gost ha explicado que la novela parte de temas recurrentes en la conversación cotidiana como el cambio climático, el envejecimiento de la población, cómo se gestiona la superpoblación en el planeta o cómo se deben regular los recursos naturales, que con el uso de la distopía se puede generar un "espejo hiperbólico" hasta un extremo angustioso.

"A pesar de que puede ser macabra, no es una premisa totalmente inconcebible" la que plantea en la novela, ha dicho Gost, en un mundo que evoluciona hacia escenarios que hasta hace poco tiempo parecían impensables y que por ello no ha querido introducir elementos futuristas que pudieran generar distancia al lector.

Laura Gost ha subrayado que en la novela se ha querido centrar en los personajes, que ha querido construir como humanamente verosímiles, y ver qué "coartadas morales" construyen para afrontar una realidad dolorosa llena de luces y sombras y permanentes debates morales.

"Me gusta poner el foco en las personas. Me gusta jugar con los claroscuros. Y el componente distópico es necesario" para generar una situación dramática, ha dicho.

ESTRUCTURA CORAL

Gost usa una estructura coral para explicar la sociedad, en un momento en que las primeras generaciones se enfrentan a este relevo legal mientras que otros todavía recuerdan épocas anteriores, y para lo que combina la primera y tercera persona para "dejar entrever qué piensan" y profundizar en su parte más íntima y en los matices.

La escritora ha afirmado que, en relación a anteriores novelas, el mayor cambio de registro es el thriller, con la tensión que acompaña constantemente a la novela y conseguir el ritmo y una atmósfera "más oscura" como mayor reto.

Ha dicho que una de sus autoras preferidas es Gillian Flynn, la autora de 'Perdida', con el juego entre thriller psicológico y sarcasmo, los constantes giros de sus novelas y el uso de los diferentes puntos de vista, aunque también le gustan los autores clásicos de la novela negra y nórdicos como Jo Nesbo.

"Creo que una literatura rica, plena y desacomplejada puede hacer todo tipo de géneros", ha constatado Gost, quien ha dicho que su novela no es una distopía pura ni una novela negra clásica, pero tiene ingredientes de ambas.

TRADUCCIONES

La novela, antes de ser publicada, ya tiene traducciones al francés, neerlandés, griego, turco e italiano, además de que una compañía norteamericana ha adquirido los derechos audiovisuales.

"Soy la primera sorprendida. Estoy muy contenta. No pensaba en ello cuando la escribía", ha asegurado Gost, que ha aducido a que la trama es universal y aborda cuestiones que interesan en todo el mundo.