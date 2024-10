En libertad los tres militantes de Arran detenidos por presuntos desórdenes públicos en Barcelona

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona ha dejado en libertad sin medidas cautelares este viernes a los tres militantes de Arran detenidos el jueves como presuntos autores de delitos de daños y desórdenes públicos durante la manifestación juvenil que la entidad convocó con motivo de la Diada, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

El abogado de los tres detenidos, Xavier Monge, ha expresado que el motivo de la detención fue el lanzamiento de pintura contra la fachada del Palau de la Generalitat y la quema de un 'ninot' y de unas banderas --una española y otra francesa-- durante el recorrido.

El letrado considera que el delito de desórdenes públicos que también se les imputa no está justificado porque "no se alteró la paz pública" con estas acciones, que enmarca dentro del derecho de manifestación, y anuncia que habrá que esperar a conocer la decisión del juzgado instructor para saber si continúa o no el proceso.

Los tres detenidos han estado arropados al quedar en libertad por unas 80 personas que han acudido a la concentración convocada por Arran y Alerta Solidaria frente a la Ciutat de la Justícia de Barcelona para protestar por una detención que consideran "desproporcionada" y les han hecho entrega de un ramo de flores a su salida.

Arran considera un "embate represivo puramente planeado por parte de la nueva entrada al Govern de Illa" la detención de sus militantes, según la coportavoz Martina Gras, que ha añadido que la entidad seguirá en las calles y que el PSC, un partido que consideran de derechas y españolista, no puede pretender que sus políticas no tengan una respuesta, en sus palabras.