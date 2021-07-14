Lista de los 158 municipios catalanes afectados por el previsto toque de queda

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha aprobado este miércoles decretar un confinamiento nocturno entre la 1.00 y las 6.00 de la madrugada durante una semana prorrogable en los siguientes municipios catalanes, de los cuales 145 tienen más de 5.000 habitantes y una incidencia acumulada de la pandemia de 400 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes, y los 13 municipios restantes no cumplen estos indicadores pero están rodeados de localidades que cumplen estos parámetros:
BARCELONA
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
TERRASSA
BADALONA
SABADELL
TARRAGONA
MATARÓ
SANTA COLOMA DE GRAMENET
REUS
GIRONA
SANT CUGAT DEL VALLÈS
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
SANT BOI DE LLOBREGAT
RUBÍ
VILANOVA I LA GELTRÚ
VILADECANS
CASTELLDEFELS
EL PRAT DE LLOBREGAT
GRANOLLERS
CERDANYOLA DEL VALLÈS
MOLLET DEL VALLÈS
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
GAVÀ
SANT FELIU DE LLOBREGAT
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
BLANES
RIPOLLET
SANT ADRIÀ DE BESÒS
LLORET DE MAR
MONTCADA I REIXAC
CAMBRILS
SANT JOAN DESPÍ
BARBERÀ DEL VALLÈS
SANT PERE DE RIBES
MARTORELL
PREMIÀ DE MAR
SITGES
SANT VICENÇ DELS HORTS
PINEDA DE MAR
SANT ANDREU DE LA BARCA
SALOU
CALAFELL
MOLINS DE REI
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
VALLS
CASTELLAR DEL VALLÈS
EL MASNOU
PALAFRUGELL
VILA-SECA
SANT FELIU DE GUÍXOLS
ESPARREGUERA
VILASSAR DE MAR
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
LES FRANQUESES DEL VALLÈS
CALELLA
SANT JUST DESVERN
MALGRAT DE MAR
CARDEDEU
PARETS DEL VALLÈS
SANT CELONI
PALAMÓS
CALDES DE MONTBUI
CANOVELLES
LA GARRIGA
TORDERA
MONTORNÈS DEL VALLÈS
TORREDEMBARRA
ARENYS DE MAR
CUBELLES
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
LLIÇÀ D'AMUNT
VALLIRANA
CORBERA DE LLOBREGAT
CANET DE MAR
SANTA COLOMA DE FARNERS
LA LLAGOSTA
BADIA DEL VALLÈS
SANT SADURNÍ D'ANOIA
CUNIT
LA SEU D'URGELL
VILANOVA DEL CAMÍ
ABRERA
CASTELLBISBAL
ARGENTONA
DELTEBRE
MONTGAT
PALLEJÀ
SANT ANDREU DE LLAVANERES
CASSÀ DE LA SELVA
LA ROCA DEL VALLÈS
CALONGE I SANT ANTONI
LLINARS DEL VALLÈS
CASTELL-PLATJA D'ARO
PREMIÀ DE DALT
MATADEPERA
ALELLA
PUIGCERDÀ
SOLSONA
PALAFOLLS
MASQUEFA
SENTMENAT
SANT FOST DE CAMPSENTELLES
MONTMELÓ
BIGUES I RIELLS
L'AMETLLA DEL VALLÈS
TIANA
LLAGOSTERA
SANT FRUITÓS DE BAGES
CERVELLÓ
ARENYS DE MUNT
POLINYÀ
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
VIDRERES
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
CALDES DE MALAVELLA
CENTELLES
VILADECAVALLS
CABRILS
BEGUES
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
LLIÇÀ DE VALL
RIUDOMS
VACARISSES
MOIÀ
TREMP
ALPICAT
TEIÀ
NAVÀS
SANT FELIU DE CODINES
VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SÚRIA
ANGLÈS
SANT VICENÇ DE MONTALT
SANT HILARI SACALM
TORRELLES DE LLOBREGAT
CELRÀ
LA SELVA DEL CAMP
LA CANONJA
TOSSA DE MAR
SARRIÀ DE TER
VILANOVA DEL VALLÈS
ALCOVER
DOSRIUS
SANT POL DE MAR
-MUNICIPIOS AFECTADOS SIN CUMPLIR LOS INDICADORES
CABRERA DE MAR
ÒRRIUS
VILASSAR DE DALT
VALLROMANES
MARTORELLES
SANTA MARIA DE MARTORELLES
SANTA SUSANNA
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
LA PALMA DE CERVELLÓ
EL PAPIOL
ULLASTRELL
OLESA DE MONTSERRAT
VINYOLS I ELS ARCS