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Publicado 14/07/2021 20:37CET

Lista de los 158 municipios catalanes afectados por el previsto toque de queda

   BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Generalitat ha aprobado este miércoles decretar un confinamiento nocturno entre la 1.00 y las 6.00 de la madrugada durante una semana prorrogable en los siguientes municipios catalanes, de los cuales 145 tienen más de 5.000 habitantes y una incidencia acumulada de la pandemia de 400 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes, y los 13 municipios restantes no cumplen estos indicadores pero están rodeados de localidades que cumplen estos parámetros:

BARCELONA

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

TERRASSA

BADALONA

SABADELL

TARRAGONA

MATARÓ

SANTA COLOMA DE GRAMENET

REUS

GIRONA

SANT CUGAT DEL VALLÈS

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

SANT BOI DE LLOBREGAT

RUBÍ

VILANOVA I LA GELTRÚ

VILADECANS

CASTELLDEFELS

EL PRAT DE LLOBREGAT

GRANOLLERS

CERDANYOLA DEL VALLÈS

MOLLET DEL VALLÈS

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

GAVÀ

SANT FELIU DE LLOBREGAT

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

BLANES

RIPOLLET

SANT ADRIÀ DE BESÒS

LLORET DE MAR

MONTCADA I REIXAC

CAMBRILS

SANT JOAN DESPÍ

BARBERÀ DEL VALLÈS

SANT PERE DE RIBES

MARTORELL

PREMIÀ DE MAR

SITGES

SANT VICENÇ DELS HORTS

PINEDA DE MAR

SANT ANDREU DE LA BARCA

SALOU

CALAFELL

MOLINS DE REI

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

VALLS

CASTELLAR DEL VALLÈS

EL MASNOU

PALAFRUGELL

VILA-SECA

SANT FELIU DE GUÍXOLS

ESPARREGUERA

VILASSAR DE MAR

SANT QUIRZE DEL VALLÈS

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

CALELLA

SANT JUST DESVERN

MALGRAT DE MAR

CARDEDEU

PARETS DEL VALLÈS

SANT CELONI

PALAMÓS

CALDES DE MONTBUI

CANOVELLES

LA GARRIGA

TORDERA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

TORREDEMBARRA

ARENYS DE MAR

CUBELLES

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

LLIÇÀ D'AMUNT

VALLIRANA

CORBERA DE LLOBREGAT

CANET DE MAR

SANTA COLOMA DE FARNERS

LA LLAGOSTA

BADIA DEL VALLÈS

SANT SADURNÍ D'ANOIA

CUNIT

LA SEU D'URGELL

VILANOVA DEL CAMÍ

ABRERA

CASTELLBISBAL

ARGENTONA

DELTEBRE

MONTGAT

PALLEJÀ

SANT ANDREU DE LLAVANERES

CASSÀ DE LA SELVA

LA ROCA DEL VALLÈS

CALONGE I SANT ANTONI

LLINARS DEL VALLÈS

CASTELL-PLATJA D'ARO

PREMIÀ DE DALT

MATADEPERA

ALELLA

PUIGCERDÀ

SOLSONA

PALAFOLLS

MASQUEFA

SENTMENAT

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

MONTMELÓ

BIGUES I RIELLS

L'AMETLLA DEL VALLÈS

TIANA

LLAGOSTERA

SANT FRUITÓS DE BAGES

CERVELLÓ

ARENYS DE MUNT

POLINYÀ

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

VIDRERES

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

CALDES DE MALAVELLA

CENTELLES

VILADECAVALLS

CABRILS

BEGUES

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

LLIÇÀ DE VALL

RIUDOMS

VACARISSES

MOIÀ

TREMP

ALPICAT

TEIÀ

NAVÀS

SANT FELIU DE CODINES

VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT

SANT ANTONI DE VILAMAJOR

SÚRIA

ANGLÈS

SANT VICENÇ DE MONTALT

SANT HILARI SACALM

TORRELLES DE LLOBREGAT

CELRÀ

LA SELVA DEL CAMP

LA CANONJA

TOSSA DE MAR

SARRIÀ DE TER

VILANOVA DEL VALLÈS

ALCOVER

DOSRIUS

SANT POL DE MAR

-MUNICIPIOS AFECTADOS SIN CUMPLIR LOS INDICADORES

CABRERA DE MAR

ÒRRIUS

VILASSAR DE DALT

VALLROMANES

MARTORELLES

SANTA MARIA DE MARTORELLES

SANTA SUSANNA

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

LA PALMA DE CERVELLÓ

EL PAPIOL

ULLASTRELL

OLESA DE MONTSERRAT

VINYOLS I ELS ARCS

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