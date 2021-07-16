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Publicado 16/07/2021 12:52CET

Lista de los 161 municipios catalanes afectados por el toque de queda

Archivo - Una vía de Barcelona vacía por el toque de queda en una imagen de archivo.
Archivo - Una vía de Barcelona vacía por el toque de queda en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

   BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Generalitat ha ampliado a 161 la lista de municipios en los que prevé decretar un confinamiento nocturno entre la 1.00 y las 6.00 de la madrugada durante una semana prorrogable, de los cuales 148 tienen más de 5.000 habitantes y una incidencia acumulada de la pandemia igual o superior a 400 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los útlimos siete días, y los 13 municipios restantes no cumplen estos indicadores pero están rodeados de localidades que cumplen estos parámetros:

BARCELONA .

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT .

TERRASSA .

BADALONA .

SABADELL .

TARRAGONA .

MATARÓ .

SANTA COLOMA DE GRAMENET .

REUS .

GIRONA .

SANT CUGAT DEL VALLÈS .

CORNELLÀ DE LLOBREGAT .

SANT BOI DE LLOBREGAT .

RUBÍ .

VILANOVA I LA GELTRÚ .

VILADECANS .

CASTELLDEFELS .

EL PRAT DE LLOBREGAT .

GRANOLLERS .

CERDANYOLA DEL VALLÈS .

MOLLET DEL VALLÈS .

ESPLUGUES DE LLOBREGAT .

GAVÀ .

SANT FELIU DE LLOBREGAT .

VILAFRANCA DEL PENEDÈS .

BLANES .

RIPOLLET .

SANT ADRIÀ DE BESÒS .

LLORET DE MAR .

MONTCADA I REIXAC .

CAMBRILS .

SANT JOAN DESPÍ .

BARBERÀ DEL VALLÈS .

SANT PERE DE RIBES .

MARTORELL .

PREMIÀ DE MAR .

SITGES .

SANT VICENÇ DELS HORTS .

PINEDA DE MAR .

SANT ANDREU DE LA BARCA .

SALOU .

CALAFELL .

MOLINS DE REI .

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA .

VALLS .

CASTELLAR DEL VALLÈS .

EL MASNOU .

PALAFRUGELL .

VILA-SECA .

SANT FELIU DE GUÍXOLS .

ESPARREGUERA .

VILASSAR DE MAR .

SANT QUIRZE DEL VALLÈS .

LES FRANQUESES DEL VALLÈS .

CALELLA .

SANT JUST DESVERN .

MALGRAT DE MAR .

CARDEDEU .

PARETS DEL VALLÈS .

SANT CELONI .

PALAMÓS .

CALDES DE MONTBUI .

CANOVELLES .

LA GARRIGA .

TORDERA .

MONTORNÈS DEL VALLÈS .

TORREDEMBARRA .

ARENYS DE MAR .

CUBELLES .

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS .

LLIÇÀ D'AMUNT .

VALLIRANA .

CORBERA DE LLOBREGAT .

CANET DE MAR .

SANTA COLOMA DE FARNERS .

LA LLAGOSTA .

BADIA DEL VALLÈS .

SANT SADURNÍ D'ANOIA .

CUNIT .

LA SEU D'URGELL .

VILANOVA DEL CAMÍ .

ABRERA .

CASTELLBISBAL .

ARGENTONA .

DELTEBRE .

MONTGAT .

PALLEJÀ .

SANT ANDREU DE LLAVANERES .

CASSÀ DE LA SELVA .

LA ROCA DEL VALLÈS .

CALONGE I SANT ANTONI .

LLINARS DEL VALLÈS .

CASTELL-PLATJA D'ARO .

PREMIÀ DE DALT .

MATADEPERA .

ALELLA .

PUIGCERDÀ .

SOLSONA .

PALAFOLLS .

MASQUEFA .

SENTMENAT .

SANT FOST DE CAMPSENTELLES .

MONTMELÓ .

BIGUES I RIELLS .

L'AMETLLA DEL VALLÈS .

TIANA .

LLAGOSTERA .

SANT FRUITÓS DE BAGES .

CERVELLÓ .

ARENYS DE MUNT .

POLINYÀ .

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ .

VIDRERES .

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS .

CALDES DE MALAVELLA .

CENTELLES .

VILADECAVALLS .

CABRILS .

BEGUES .

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA .

LLIÇÀ DE VALL .

RIUDOMS .

VACARISSES .

MOIÀ .

TREMP .

ALPICAT .

TEIÀ .

NAVÀS .

SANT FELIU DE CODINES .

VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT .

SANT ANTONI DE VILAMAJOR .

SÚRIA .

ANGLÈS .

SANT VICENÇ DE MONTALT .

SANT HILARI SACALM .

TORRELLES DE LLOBREGAT .

CELRÀ .

LA SELVA DEL CAMP .

LA CANONJA .

TOSSA DE MAR .

SARRIÀ DE TER .

VILANOVA DEL VALLÈS .

ALCOVER .

DOSRIUS .

SANT POL DE MAR.

ALTAFULLA .

SANTA CRISTINA D'ARO .

CALDES D'ESTRAC .

-MUNICIPIOS AFECTADOS SIN CUMPLIR LOS INDICADORES

CABRERA DE MAR .

ÒRRIUS.

VILASSAR DE DALT .

VALLROMANES .

MARTORELLES .

SANTA MARIA DE MARTORELLES .

SANTA SUSANNA .

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT .

LA PALMA DE CERVELLÓ .

EL PAPIOL .

ULLASTRELL .

OLESA DE MONTSERRAT .

VINYOLS I ELS ARCS .

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