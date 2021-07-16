Lista de los 161 municipios catalanes afectados por el toque de queda

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha ampliado a 161 la lista de municipios en los que prevé decretar un confinamiento nocturno entre la 1.00 y las 6.00 de la madrugada durante una semana prorrogable, de los cuales 148 tienen más de 5.000 habitantes y una incidencia acumulada de la pandemia igual o superior a 400 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los útlimos siete días, y los 13 municipios restantes no cumplen estos indicadores pero están rodeados de localidades que cumplen estos parámetros:
BARCELONA .
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT .
TERRASSA .
BADALONA .
SABADELL .
TARRAGONA .
MATARÓ .
SANTA COLOMA DE GRAMENET .
REUS .
GIRONA .
SANT CUGAT DEL VALLÈS .
CORNELLÀ DE LLOBREGAT .
SANT BOI DE LLOBREGAT .
RUBÍ .
VILANOVA I LA GELTRÚ .
VILADECANS .
CASTELLDEFELS .
EL PRAT DE LLOBREGAT .
GRANOLLERS .
CERDANYOLA DEL VALLÈS .
MOLLET DEL VALLÈS .
ESPLUGUES DE LLOBREGAT .
GAVÀ .
SANT FELIU DE LLOBREGAT .
VILAFRANCA DEL PENEDÈS .
BLANES .
RIPOLLET .
SANT ADRIÀ DE BESÒS .
LLORET DE MAR .
MONTCADA I REIXAC .
CAMBRILS .
SANT JOAN DESPÍ .
BARBERÀ DEL VALLÈS .
SANT PERE DE RIBES .
MARTORELL .
PREMIÀ DE MAR .
SITGES .
SANT VICENÇ DELS HORTS .
PINEDA DE MAR .
SANT ANDREU DE LA BARCA .
SALOU .
CALAFELL .
MOLINS DE REI .
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA .
VALLS .
CASTELLAR DEL VALLÈS .
EL MASNOU .
PALAFRUGELL .
VILA-SECA .
SANT FELIU DE GUÍXOLS .
ESPARREGUERA .
VILASSAR DE MAR .
SANT QUIRZE DEL VALLÈS .
LES FRANQUESES DEL VALLÈS .
CALELLA .
SANT JUST DESVERN .
MALGRAT DE MAR .
CARDEDEU .
PARETS DEL VALLÈS .
SANT CELONI .
PALAMÓS .
CALDES DE MONTBUI .
CANOVELLES .
LA GARRIGA .
TORDERA .
MONTORNÈS DEL VALLÈS .
TORREDEMBARRA .
ARENYS DE MAR .
CUBELLES .
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS .
LLIÇÀ D'AMUNT .
VALLIRANA .
CORBERA DE LLOBREGAT .
CANET DE MAR .
SANTA COLOMA DE FARNERS .
LA LLAGOSTA .
BADIA DEL VALLÈS .
SANT SADURNÍ D'ANOIA .
CUNIT .
LA SEU D'URGELL .
VILANOVA DEL CAMÍ .
ABRERA .
CASTELLBISBAL .
ARGENTONA .
DELTEBRE .
MONTGAT .
PALLEJÀ .
SANT ANDREU DE LLAVANERES .
CASSÀ DE LA SELVA .
LA ROCA DEL VALLÈS .
CALONGE I SANT ANTONI .
LLINARS DEL VALLÈS .
CASTELL-PLATJA D'ARO .
PREMIÀ DE DALT .
MATADEPERA .
ALELLA .
PUIGCERDÀ .
SOLSONA .
PALAFOLLS .
MASQUEFA .
SENTMENAT .
SANT FOST DE CAMPSENTELLES .
MONTMELÓ .
BIGUES I RIELLS .
L'AMETLLA DEL VALLÈS .
TIANA .
LLAGOSTERA .
SANT FRUITÓS DE BAGES .
CERVELLÓ .
ARENYS DE MUNT .
POLINYÀ .
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ .
VIDRERES .
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS .
CALDES DE MALAVELLA .
CENTELLES .
VILADECAVALLS .
CABRILS .
BEGUES .
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA .
LLIÇÀ DE VALL .
RIUDOMS .
VACARISSES .
MOIÀ .
TREMP .
ALPICAT .
TEIÀ .
NAVÀS .
SANT FELIU DE CODINES .
VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT .
SANT ANTONI DE VILAMAJOR .
SÚRIA .
ANGLÈS .
SANT VICENÇ DE MONTALT .
SANT HILARI SACALM .
TORRELLES DE LLOBREGAT .
CELRÀ .
LA SELVA DEL CAMP .
LA CANONJA .
TOSSA DE MAR .
SARRIÀ DE TER .
VILANOVA DEL VALLÈS .
ALCOVER .
DOSRIUS .
SANT POL DE MAR.
ALTAFULLA .
SANTA CRISTINA D'ARO .
CALDES D'ESTRAC .
-MUNICIPIOS AFECTADOS SIN CUMPLIR LOS INDICADORES
CABRERA DE MAR .
ÒRRIUS.
VILASSAR DE DALT .
VALLROMANES .
MARTORELLES .
SANTA MARIA DE MARTORELLES .
SANTA SUSANNA .
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT .
LA PALMA DE CERVELLÓ .
EL PAPIOL .
ULLASTRELL .
OLESA DE MONTSERRAT .
VINYOLS I ELS ARCS .